全中運驕仔娃娃詢問度高網友問哪裡買 潘孟安：非賣品

堪稱史上最艱鉅全中運在屏東昨圓滿落幕，屏東縣政府設計2020全中運吉祥物「驕仔」娃娃，許多網友在潘孟安臉書留言詢問「驕仔娃娃」哪裡買？屏東縣長潘孟安說，驕仔娃娃是非賣品，為讓比賽前三名選手可以做為永久保存的紀念。

屏東縣政府指出，驕仔娃娃是2020全中運吉祥物，為讓奮力奪牌的選手充分感到榮耀，目前規畫僅限量製作，作為各項賽事前三名選手獎品，具紀念價值。

2020全中運獎牌，屏東縣府融入屏東在地特色元素，正面由屏東國際設計師江孟芝設計主視覺LOGO，背面搭配東亞之光鵝鑾鼻燈塔的閃耀光芒加上原住民圖騰，祝福選手們「屏屏挑戰，只為更好的自己」，未來都能成為台灣之光。

許多網友詢問「驕仔」娃娃哪裡買？潘孟安說，驕仔娃娃成本比較高，這是非賣品，為了讓比賽三名的選手作為永久保存，造價比較高。驕仔公仔很夯，有製作驕仔鑰匙圈、原子筆、相關文具都很夯；今年屏東縣高國中小學生的縣長獎禮物，就是驕仔悠遊卡造型的鑰匙圈。

潘孟安說，「考量後續選手的反應，追加與否，也要盤整預算，如果有結餘再追加，如果沒有結餘，就作為一個永久的紀念吧！」

全中運在屏東圓滿落幕，潘孟安說「辛苦一年，歡喜一天」，從沒有經驗到希望比賽順利進行，克服燠熱氣候，多雨、防疫，倍感辛苦，挑戰大「我們終於完成了」。