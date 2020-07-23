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牛結節疹疫苗 金門首日施打1798頭

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門報導
台灣支援金門的獸醫全副武裝，到養牛場協助施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
台灣支援金門的獸醫全副武裝，到養牛場協助施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影

金門爆發國內首例牛結節疹引起國內外重視，歐盟從南非調度1萬劑疫苗致贈台灣，前晚由軍機運抵金門，昨天在全縣各養牛場施打，預計1周內可全數施打完畢，昨天已有1798頭牛接種。農委會表示，疫苗施打10天後開始產生抗體，3周後就具有完整保護效果，不會再受感染。

至於金門生鮮牛肉何時解禁，農委會需要等免疫工作完成後，再由專家小組評估風險決定。

昨天上午，台灣支援的30多名獸醫與嘉大、屏科大、中興大學獸醫系師生到金門縣動植物防疫所集合，行前教育後分組作業。

金門縣防疫所長林政道表示，本月10日金門發生牛結節疹疫情，15日完成全縣牛隻臨床檢查，目前有3件確診，有明顯表徵疑似病畜共47場181頭，已預防性撲殺149頭，後續還有近100頭會撲殺。農委會防檢局專家小組會議決定要以免疫注射方式防疫。

縣建設處長文水成說，疫苗前晚運抵台灣桃園機場，連夜以軍機送達金門。昨天分8組作業，預計5天內可完成縣內8成、約5千頭牛的緊急防疫注射，剩餘零星分散的1千頭牛將陸續於1周內施打。

農委會動植物防疫檢疫局簡任技正林念農表示，金門地理環境特殊，防疫風險相對特別。牛結節疹疫情在縣府通報後，農委會立即啟動物資調度、人力支援等防疫機制，希望免疫覆蓋率能衝到8成以上，避免規模疫情發生。

他說，現場注射疫苗難度相當高，每頭牛動輒600公斤到700公斤，即使是獸醫也有危險性。但只要牛有免疫抗體，就不會再受感染。

金門 農委會 疫苗

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金門牛結節疹疫苗開打 首日完成1798頭牛隻防疫注射

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