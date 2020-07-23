屏東培訓12聞臭師 異味官能測定實驗室9月成立

屏東每年的臭味陳情案上千件，但至今仍委外聞臭味檢測，環保局今天表示，屏東的異味官能測定實驗室將於9月成立，目前已培訓12名聞臭師，將能大幅提升異味檢測功效。

屏東縣環保局早鳥稽查行動，今天清晨6時許前往民眾經常陳情的萬丹鄉熱點區域畜牧場進行稽查異味水污染，計稽查15家，其中告發1家、採水1家、安排異味官能測定2家。

環保局表示，目前異味官能測定都是委由高雄的業者協助，每次都要預約，有時耗時1至2週，往往失去異味檢測的即時性，等聞臭師到場，異味早已不在，或錯過採樣保存期，屏東縣以空污基金新台幣300萬元，成立異味官能測定實驗室，預定9月啟用。

環保局指出，屏東縣異味官能測定實驗室的聞臭師是由公務人員訓練，本身必須沒有抽菸，沒有過敏體質、嗅覺敏銳，經訓練為聞臭師後，當天如果出勤，必須沒有感冒、鼻塞等狀況。

環保局稽查科長伍展沛指出，每年臭味陳情案就超過1000件，有畜牧場、工廠、餐廳、自助餐、民宿等，去年送檢約80件，其中有11家畜牧場、10家工廠因臭味問題遭開罰。

環保局表示，目前國內僅新竹市、台中市、高雄市等縣市有異味官能測定實驗室，屏東也成立後，民眾陳情等即刻性的案子將由實驗室聞臭師出馬，不過例行性的稽查案仍會委外。