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這離島不會擠爆！在地人推「偽出國」又不用人擠人

聯合新聞網 / 綜合報導
馬祖壁山觀景。 圖擷自馬祖國家風景區官網
馬祖壁山觀景。 圖擷自馬祖國家風景區官網

台灣疫情趨緩，交通部觀光局推出的安心旅遊補助本月上路，剛好碰上暑假期間，使得國旅大爆發，民眾紛紛追求「偽出國」感，以花東離島最受喜愛，澎湖甚至出現網路訂房爆量被民宿退單情況。對此，一名馬祖人出面強力推薦「這個離島不會爆！」，點出觀光客峰值因素，會比馬祖駐軍全盛期的人數低。

根據「三立新聞網」報導，馬祖在地人潘小姐指出，馬祖沒本錢出現觀光客爆量現象，主因是目前空運方面只有立榮航空一家航空，最大運量為南北竿合計16班機，且飛機最大只能滿載72人座，計算下來等於每天只能載1152人到馬祖。另外，其他離島使用的A330飛機機型無法起降在馬祖，加上南北竿機場有終昏時間限制，最後一班飛機只能在晚上前起降。

至於船運方面有兩家渡輪，台馬之星與台馬輪，不過一天只會擇一艘來開，因此乘載量只會有500人。潘小姐就以上原理判斷，海空兩線單日能進馬祖的觀光客峰值1652人，這數值還比馬祖駐軍全盛期人數還低，目前來看還不到爆滿預兆。

潘小姐強力推薦，「如果不想到離島人擠人，馬祖也許是一個不錯的選擇」，不過也提醒大家，目前八月的周末幾乎沒有位子了，若有想到此一遊的民眾要趁早規劃。

馬祖

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