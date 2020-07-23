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用來行善 金門同際會捐18份振興券關懷家扶

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國際同際會台灣總會中A區金門國際同際會與金門女國際同濟會及金瑞國際同濟會今天分別由3會的會長與代表們到金門家扶中心捐贈振興券，由家扶中心扶幼主委李根遠（前右三）代表接受。圖／金門家扶中心提供
國際同際會台灣總會中A區金門國際同際會與金門女國際同濟會及金瑞國際同濟會今天分別由3會的會長與代表們到金門家扶中心捐贈振興券，由家扶中心扶幼主委李根遠（前右三）代表接受。圖／金門家扶中心提供

金門1+1振興券」也可以行善！國際同際會台灣總會中A區金門國際同際會與金門女國際同濟會及金瑞國際同濟會今天分別由3會的會長王國代、林麗芬和顏章斌帶領下，偕同會員們到金門家扶中心捐贈振興券，由家扶中心扶幼主委李根遠代表受助的兒童接受，並向他們致謝。

「金門1+1振興券」在上週五發放，很多人都在考慮該如何使用最划算，金門同濟會3會的會長，今天率領各會員共18人，每人各捐出振興券2000元，做為地區弱勢兒童購買生活用品的補助，希望在上半年嚴峻疫情影響期間下，家庭收入因此減少的弱勢家庭，能維持基本的生活能力。

王國代、林麗芬與顏章斌都表示，此次在3會「龍鳳情挺會」的兄弟姊妹們情義相挺下，希望藉由同濟會的社會關懷活動，引起社會注意地區弱勢群族的困難，盼能拋磚引玉，共同邀集各界，一起來幫助金門地區的弱勢兒童和家庭。

金門家扶中心主任李桂平表示，感謝同濟會3會的會長及全體成員們，響應振興券助家扶學童的活動，家扶中心將把此次所收到的振興券，全數發放給中心受助的弱勢兒童。

金門家扶中心表示，希望透過振興券籌措的活動，來幫助弱勢兒童及其家庭，在日常生活用品採購上的協助，讓他們的生活不至於捉襟見肘，可以不用擔心的平穩過日子；目前家扶中心扶助金門地區362個弱勢兒童，希望能幫助到每一名家扶受助兒童，每名兒童都可獲得1000元的振興券，在這下半年度的6個月當中，都可藉由振興券來採購及補充家庭所需的日用品。

金門 家扶中心 疫情

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