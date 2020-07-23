李眉蓁宣布放棄中山大碩士學位 校方：無相關規範

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，她今天除出面致歉，也宣布放棄國立中山大學在職碩士班學位；中山大學回應，依現行學位授予法規定取得的學位，無自行放棄規範。

李眉蓁的碩士論文涉抄襲爭議延燒多日，她中午在國民黨高雄市黨部的競選總部舉行祈福儀式後，由黨籍高市議員和競總幹部等多人陪同召開記者會，並發表道歉聲明，宣布放棄中山大學在職碩士班學位，過程多次落淚哽咽說不出話，陪同人員為她拍背打氣。

李眉蓁說，對於在職碩士班論文引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾。也對個人的不察造成學術倫理爭議表示歉意。

李眉蓁表示，為展現負責態度及避免此話題持續困擾社會，宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請刪除選舉公報學歷欄內這項註記，期盼回歸市長補選的政見主軸。

李眉蓁表示，在決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒選舉過程將更艱辛，但是「進了廚房，我就不會怕熱」。接下來3週的時間會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通及與高雄這座城市對話。

不過，Wecare高雄在臉書發文表示，李眉蓁與國民黨不要再騙了，根本沒有放棄學位的制度，「詐騙犯不會因為退錢就沒有罪」。

中山大學則說明，有關李眉蓁碩士學位疑似涉及論文抄襲，校方已經啟動學術倫理審查相關程序。但依現行學位授予法規定取得的學位，並無自行放棄規範，雖當事人聲明放棄學位，本校仍將秉持公平、公正、客觀、明快原則，儘速完成本學術倫理案審定，請社會大眾給一些時間處理。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，碩士論文為「台灣對中國大陸之貿易分析」。媒體報導，李眉蓁碩士論文有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」；媒體再報導內容有高達96%的頁數抄襲他人著作。