異味陳情近5成 屏東縣環保局早鳥拂曉出擊抓異味水汙

屏東縣環保局指出，民眾陳情案件中，異味陳情案件數就近五成。環保局啟動相關早鳥夜鷹稽查行動，今清晨6點多，兵分多路，針對民眾經常陳情萬丹熱點區域畜牧場展開稽查異味水汙，共稽查15家，其中告發1家、採水1家，安排異味官能測定2家；環保局指出，為掌握異味官能測定效率，以往委由高雄業者協助，縣府決定成立實驗室，掌握處理時效，預計今年9月可成立。

屏東縣環保局今展開早鳥稽查行動，兵分多路，前往民眾經常陳情的萬丹熱點區域畜牧場稽查異味水汙，並推廣沼液沼渣肥再利用，共稽查15家。

環保局指出，稽查發現1家排放水色不佳，已採水檢測，1家汙染防治設施故障依水汙法告發，另安排異味官能測定2家。環保局稽查科說，由於異味官能測定以往都是委由高雄業者協助處理，縣府決定成立實驗室，預計9月可成立。

稽查科指出，以往異味官能測定會受到樣品保存、與實驗室聞臭師的限制，無法即採即驗，都還要預排行程，採樣的樣品不見得有代表性。自行成立實驗室，籌備近1年，今年9月可望成立，設在衛生局檢驗中心，成立後可以即採即驗，掌握時效。

稽查科指出，由於民眾對於生活品質要求提高，接獲陳情案件中，異味陳情就占近5成，畜牧業列管。稽查熱點主要屏東市周邊鄉鎮九如、萬丹、長治等，都是異味陳情較多的區域。