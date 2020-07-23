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金門啟動注射牛結節疹疫苗 估5天施打5000頭牛

中央社 / 金門縣23日電

在行政院農委會和台灣防疫人員物力支援下，金門縣動植物防疫所今天展開牛隻牛結節疹疫苗注射作業，預計5天施打5000頭牛，達成8成覆蓋率，杜絕大規模疫情發生。

農委會動植物防疫檢疫局簡任技正林念農表示，牛隻注射疫苗後，約在第10天產生抗體，3週後就具有完全保護的效果；只要牛身上有免疫抗體，就不會再感染牛結節疹。

金門縣10日爆發牛結節疹疫情，在農委會協助下，歐盟自南非調度來贈送台灣的1萬劑疫苗，昨天深夜送抵金門尚義軍機場，同批的還有相關防疫物資，如注射針頭、吹箭、黏蟲板等，以及高雄市等3縣市防疫處人員和嘉義大學等3校獸醫系師生人力。

今天上午起，金門縣防疫所展開疫苗注射，所內人力搭配台灣支援人員，30人分成8組，優先針對畜試所種牛牧場，以及通報案例場30頭以上的養牛場，預計花費5天時間施打完畢。

防檢局表示，金門地理位置特殊，防疫風險相對特別。這次金門縣政府通報牛結節疹疫情後，農委會啟動多項機制，包含物資調度和人力支援，並緊急調用疫苗，在第一時間協助金門縣完成牛結節疹疫苗免疫注射工作，預期在5天內完成牛結節疹疫苗注射，讓免疫覆蓋率能夠衝到8成以上，杜絕大規模疫情發生。

林念農表示，現場注射疫苗難度相當高，雖然支援的都是具有專業能力的獸醫師，但是一頭牛動輒6、700公斤，現場操作有一定危險度，因此行前教育也特別提醒人員以安全為優先，好順利完成疫苗注射工作。

至於金門生鮮牛肉的解禁，林念農表示，必須等待免疫工作完成後，經專家小組風險評估後再決定。

除了為牛隻施打疫苗，金門縣防疫所所長林政道表示，自牛結節疹爆發以來已有3個確診案例，預防性撲殺149頭牛，近100頭這幾天會進行預防性撲殺。

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