快訊

「Try共」時代：回應多元社會 合作住宅沒有理由缺席

中獎指南！威力彩狂飆25億 全台最會中頭獎縣市、3大星座曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛結節疹疫苗今開始施打 1周內緊急注射5千頭金門牛隻

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣各地來支援的獸醫，今天共分8組作業，優先針對畜試所等案例場，與一些通報的案例場進行施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
台灣各地來支援的獸醫，今天共分8組作業，優先針對畜試所等案例場，與一些通報的案例場進行施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影

金門爆發國內首例的牛結節疹，連日來引起國內外重視，歐盟自南非緊急調度贈送我國的1萬劑疫苗，昨晚由軍機運抵金門，今日一早就陸續在全縣各養牛場施打，預計一週內可完成全島牛隻施打，農委會也表示，牛隻施打10天後，就開始產生抗體，3週後就具有完全的保護效果，不會再受到感染。

今天上午8點多，來支援的30多位各地獸醫與嘉大、屏科大、中興大學獸醫系的老師跟學生都到金門縣動植物防疫所集合，先進行行前教育，稍後展開分組作業。

金門縣防疫所長林政道表示，金門在7月10日發生全台首見的牛結節疹疫情，經該所及各鄉鎮獸醫於7月15日完成全縣牛隻臨床檢查，截至7月22日統計，目前有3個確診案例，體表有明顯表徵疑似病畜共有47場181頭，已預防性撲殺149頭，後續還有將近100頭左右，這幾天會再進行預防性撲殺。農委會防檢局的專家小組會議決議，要用免疫注射的方式來進行整個防疫政策的推動。

金門縣建設處長文水成也說明，此次在農委會協助下，歐盟自南非緊急調度贈送我國的1萬劑疫苗，昨晚運抵台灣桃園國際機場，又連夜以軍機送達金門，疫苗的相關防疫物資，包括注射針頭、吹箭、黏蟲板等，以及高雄市動物保護處4名獸醫與縣防疫所的3位草食動物獸醫師

文水成進一步指出，今天共分成8組作業，優先針對畜試所等案例場，與一些通報的案例場，預計5天內可完成縣內8成牛隻(約5千頭)的緊急防疫注射，剩餘1千頭飼養牛隻因多屬零星養牛戶，將陸續於1周內完成施打；希望能在短時間內達到8成以上的整體的免疫，對後續防疫工作的推動會更順利。

農委會動植物防疫檢疫局簡任技正林念農表示，金門的地理環境比較特殊，所以它的防疫風險相對比較特別，這次牛結節疹的疫情，金門縣府第一時間通報後，農委會也立即啟動了許多的機制，包含了所有物資的調度，還有人力的支援，並緊急調用疫苗、防疫人力等，希望能在5天內能夠完成疫苗的注射，達到30頭以上，讓免疫覆蓋率能夠衝到8成以上，就不會有這種大規模的疫情發生。

他也提及，現場注射疫苗的難度相當高，雖然來支援的都是具有專業能力的獸醫師，但是現場操作，尤其牛一隻動輒600-700公斤，有一定的危險度；他也說明，注射疫苗後，約在第10天就開始產生抗體，3週後就具有完全的保護的效果，只要牛有免疫抗體，就不會再受到牛結節疹的感染。至於金門生鮮牛肉的解禁，農委會需要等整個的免疫工作完成之後，經由專家小組的會議做風險評估後，再做決定。

來支援的獸醫全副武裝到養牛場，協助牛隻施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
來支援的獸醫全副武裝到養牛場，協助牛隻施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣建設處長文水成（右）與農委會動植物防疫檢疫局簡任技正林念農（左）兩人一早就到各養牛場視察了解疫苗的施打作業。記者蔡家蓁／攝影
金門縣建設處長文水成（右）與農委會動植物防疫檢疫局簡任技正林念農（左）兩人一早就到各養牛場視察了解疫苗的施打作業。記者蔡家蓁／攝影
台灣各地來支援的獸醫，今天共分8組作業，著裝完畢後，開始準備施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
台灣各地來支援的獸醫，今天共分8組作業，著裝完畢後，開始準備施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣防疫所長林政道展示農委會這次支援的黏蠅紙等防疫物資。記者蔡家蓁／攝影
金門縣防疫所長林政道展示農委會這次支援的黏蠅紙等防疫物資。記者蔡家蓁／攝影

金門 獸醫師 疫苗

延伸閱讀

美向輝瑞等藥廠訂購1億劑新冠疫苗 將免費供民眾施打

影／歐盟捐贈萬劑牛結節疹疫苗運抵桃園機場

郵輪跳島遊29日正式啟航 一次玩遍金馬澎3離島

金門1+1振興券首波發放8成？網友吐槽投票率都沒那麼高

相關新聞

牛結節疹疫苗今開始施打 1周內緊急注射5千頭金門牛隻

金門爆發國內首例的牛結節疹，連日來引起國內外重視，歐盟自南非緊急調度贈送我國的1萬劑疫苗，昨晚由軍機運抵金門，今日一早就...

小琉球海灘貨幣可愛又稀有 遊客淨灘賺到竟捨不得用

屏東小琉球推出結合海灘貨幣的愛龜淨灘接力活動今年邁入第4年，參與者可用垃圾換取島內限定的海灘貨幣，島內上百家店家提供優惠...

用來行善 金門同際會捐18份振興券關懷家扶

「金門1+1振興券」也可以行善！國際同際會台灣總會中A區金門國際同際會與金門女國際同濟會及金瑞國際同濟會今天分別由3會的...

異味陳情近5成 屏東縣環保局早鳥拂曉出擊抓異味水汙

屏東縣環保局指出，民眾陳情案件中，異味陳情案件數就近五成。環保局啟動相關早鳥夜鷹稽查行動，今清晨6點多，兵分多路，針對民...

毒品多元處遇又超前部署 雄檢、橋檢與9家醫院攜手治毒

行政院去年修正毒品危害防制條例部分條文，想引進更多元醫療戒癮資源，給予吸毒者更適當處遇。高雄市轄內高雄地檢署、橋頭地檢署...

農漁民三倍券兌領首日屏東尚不熱絡 小農不知所措

農漁會今天開始辦理農漁民銷售收取三倍券的兌領申請。屏東僅有少數具有統一編號或營業登記的業者前往申請，承辦人表示，目前仍在...

假投票前夕陳明澤退選 民進黨推張勝富拚議長補選

高雄市議長補選預訂7月31日投票，民進黨原有陳明澤及張勝富2人爭取參選，但明天假投票前夕峰回路轉，由張勝富代表爭取議長寶...

競總祈福 論文風暴纏身李眉蓁神情凝重

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的競選總部本周六辦成立造勢大會，今天舉行祈福儀式，競選幹部、國民黨高雄市議員幾乎全員出席，...

好康在這裡／高雄百貨 三倍券加碼搶商機

振興三倍券上路，各百貨商家紛祭出加碼優惠搶商機，有飯店搭配安心旅遊優惠，住宿一晚花2300元能享有五星假期，今年夏天百貨...

九如黃金山竹 製披薩邀嘗鮮

屏東縣九如鄉農特產豐富，農會推出各式蔬果披薩，包含黃金山竹榴槤蜜披薩、香蕉檸檬披薩、玫瑰花披薩等，都是市面上少見的口味，...

2020瘋藝夏／社局攜孩童 為鳳山老人施魔法

高雄市教育局「2020瘋藝夏」系列活動走入社會實踐，體現藝術教育價值，與社會局合作「魔法舞台秀」，讓兒藝節走入社福機構。...

恆春民謠進鄉團 走唱在地故事

恆春民謠是恆春半島居民與土地對話的獨特庶民文化，老中青跨世代組成「恆春民謠進鄉團」，以創新說唱方式串起各地曲調差異，觸動...

熱門新聞

警民對峙！強拆南鐵最後拒遷戶 陳致曉哽咽：抗爭過程我們像個人

台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

「全台最窮里」在桃園？ 鄭文燦澄清解密

南鐵今再取消強拆任務 陳致曉開心不了：他來我們再擋

設立案今通過 桃園將增建清大附醫和桃園亞東醫院

落實先建後遷 鄭文燦：航空城全區開工延至2024年10月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。