牛結節疹疫苗今開始施打 1周內緊急注射5千頭金門牛隻

金門爆發國內首例的牛結節疹，連日來引起國內外重視，歐盟自南非緊急調度贈送我國的1萬劑疫苗，昨晚由軍機運抵金門，今日一早就陸續在全縣各養牛場施打，預計一週內可完成全島牛隻施打，農委會也表示，牛隻施打10天後，就開始產生抗體，3週後就具有完全的保護效果，不會再受到感染。

今天上午8點多，來支援的30多位各地獸醫與嘉大、屏科大、中興大學獸醫系的老師跟學生都到金門縣動植物防疫所集合，先進行行前教育，稍後展開分組作業。

金門縣防疫所長林政道表示，金門在7月10日發生全台首見的牛結節疹疫情，經該所及各鄉鎮獸醫於7月15日完成全縣牛隻臨床檢查，截至7月22日統計，目前有3個確診案例，體表有明顯表徵疑似病畜共有47場181頭，已預防性撲殺149頭，後續還有將近100頭左右，這幾天會再進行預防性撲殺。農委會防檢局的專家小組會議決議，要用免疫注射的方式來進行整個防疫政策的推動。

金門縣建設處長文水成也說明，此次在農委會協助下，歐盟自南非緊急調度贈送我國的1萬劑疫苗，昨晚運抵台灣桃園國際機場，又連夜以軍機送達金門，疫苗的相關防疫物資，包括注射針頭、吹箭、黏蟲板等，以及高雄市動物保護處4名獸醫與縣防疫所的3位草食動物獸醫師。

文水成進一步指出，今天共分成8組作業，優先針對畜試所等案例場，與一些通報的案例場，預計5天內可完成縣內8成牛隻(約5千頭)的緊急防疫注射，剩餘1千頭飼養牛隻因多屬零星養牛戶，將陸續於1周內完成施打；希望能在短時間內達到8成以上的整體的免疫，對後續防疫工作的推動會更順利。

農委會動植物防疫檢疫局簡任技正林念農表示，金門的地理環境比較特殊，所以它的防疫風險相對比較特別，這次牛結節疹的疫情，金門縣府第一時間通報後，農委會也立即啟動了許多的機制，包含了所有物資的調度，還有人力的支援，並緊急調用疫苗、防疫人力等，希望能在5天內能夠完成疫苗的注射，達到30頭以上，讓免疫覆蓋率能夠衝到8成以上，就不會有這種大規模的疫情發生。