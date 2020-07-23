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假投票前夕陳明澤退選 民進黨推張勝富拚議長補選

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
民進黨高雄市黨團今早宣布，議長補選推曾任黨團總召的張勝富（右一）代表參選。記者王昭月／攝影
民進黨高雄市黨團今早宣布，議長補選推曾任黨團總召的張勝富（右一）代表參選。記者王昭月／攝影

高雄市議長補選預訂7月31日投票民進黨原有陳明澤及張勝富2人爭取參選，但明天假投票前夕峰回路轉，由張勝富代表爭取議長寶座，民進黨團估算，黨內26票只要一票不跑，再爭取時代力量2席，無黨4席，就有跟國民黨一博的機會。

民進黨團總召韓賜村今早偕張勝富與陳明澤兩名有意問鼎議長寶座的市議員召開記者會，宣布黨內協商結果，即由張勝富代表民進黨參選這次議長補選。

韓賜村說，張、陳二人都十分資深優秀，是足以承擔議長重責，但黨內基於團結，不願因假投票而造成分裂，經過協調整合，所幸陳明澤願意禮讓，讓黨團順利推出張勝富代表爭取議長寶座。

陳明澤表示，民進黨產出議長候選人向來有制度，這次議長補選一役，蔡英文總統已下達總動員令，要以8月15日市長選舉為主，由於黨內假投票恐產生分裂的危機，埋下彼此嫌隙，所以他以大局為重，退出這場議長參選，也希望民進黨推出的張勝富能爭取議長勝選，他會無私提供相關策略協助張勝富。

高雄市議員張勝富，過去當過四年民進黨團總召，這次議長人選協商得以勝出，他感謝黨內同仁承讓，他說，民進黨這次議長補選，席次比國民黨少，但他仍會竭盡所能，爭取無黨等其他席次支持。

民進黨 投票 高雄市

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