中山大學生發起連署 若李眉蓁抄襲屬實應撤學位
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲。中山大學社會學系學生黃柏翔今天發動連署，若李眉蓁抄襲屬實，校方應取消學位，從昨晚6時到今天上午9時已有500多名學生校友參與。
李眉蓁是國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士，碩士論文為「台灣對中國大陸之貿易分析」。媒體報導，李眉蓁碩士論文有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」；媒體再報導有高達96%的頁數抄襲他人著作。
黃柏翔、前高雄市長韓國瑜罷免案領銜人陳冠榮、台灣基進新聞部主任張博洋和中山大學學生代表多人，今天在中山大學隧道口召開記者會，說明發動公開連署的原因。
黃柏翔表示，李眉蓁被爆出「學位論文高達96%抄襲」事件，嚴重損害中山大學名譽，但李眉蓁卻以通過中山大學審查為由，將抄襲責任推卸給學校。
黃柏翔表示，韓國瑜當市長，害高雄被嘲笑，市民透過罷免證明高雄人的智慧，找回光榮；李眉蓁論文抄襲導致學校受害被批評，因此期待透過連署讓所有「中山人」表態，宣告中山大學無法忍受抄襲論文。呼籲中山校友、同學積極連署。
陳冠榮也說，光復高雄這4個字，其實是要跟所有的政客宣示，重新擦亮高雄招牌，從今以後任何政客休想再來欺騙高雄人。但很明顯國民黨學不會教訓，讓韓國瑜糟蹋高雄還不夠，又推出「女版韓國瑜」。
陳冠榮要求，李眉蓁即刻退出市長選舉，同時辭掉議員職位，高雄人不需要沒有誠信的人來當民意代表。
張博洋則認為李眉蓁要有認錯的勇氣，做錯事被輿論轟炸了一整天，卻只回應「這是政治操作」、「不要追殺論文」這種避重就輕的話，毫無悔意。
李眉蓁連日來對於涉論文抄襲爭議，回應這很明顯是選舉操作，盼選後政治人物一視同仁檢視，也尊重學校審查結果，很抱歉造成校方與老師困擾。
中山大學已成立委員會，並進入學術倫理審查機制，送校外專業領域公正學者審查，暫不作評論。
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