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中山大學生發起連署 若李眉蓁抄襲屬實應撤學位

中央社 / 高雄23日電

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲中山大學社會學系學生黃柏翔今天發動連署，若李眉蓁抄襲屬實，校方應取消學位，從昨晚6時到今天上午9時已有500多名學生校友參與。

李眉蓁是國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士，碩士論文為「台灣對中國大陸之貿易分析」。媒體報導，李眉蓁碩士論文有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」；媒體再報導有高達96%的頁數抄襲他人著作。

黃柏翔、前高雄市長韓國瑜罷免案領銜人陳冠榮、台灣基進新聞部主任張博洋和中山大學學生代表多人，今天在中山大學隧道口召開記者會，說明發動公開連署的原因。

黃柏翔表示，李眉蓁被爆出「學位論文高達96%抄襲」事件，嚴重損害中山大學名譽，但李眉蓁卻以通過中山大學審查為由，將抄襲責任推卸給學校。

黃柏翔表示，韓國瑜當市長，害高雄被嘲笑，市民透過罷免證明高雄人的智慧，找回光榮；李眉蓁論文抄襲導致學校受害被批評，因此期待透過連署讓所有「中山人」表態，宣告中山大學無法忍受抄襲論文。呼籲中山校友、同學積極連署。

陳冠榮也說，光復高雄這4個字，其實是要跟所有的政客宣示，重新擦亮高雄招牌，從今以後任何政客休想再來欺騙高雄人。但很明顯國民黨學不會教訓，讓韓國瑜糟蹋高雄還不夠，又推出「女版韓國瑜」。

陳冠榮要求，李眉蓁即刻退出市長選舉，同時辭掉議員職位，高雄人不需要沒有誠信的人來當民意代表。

張博洋則認為李眉蓁要有認錯的勇氣，做錯事被輿論轟炸了一整天，卻只回應「這是政治操作」、「不要追殺論文」這種避重就輕的話，毫無悔意。

李眉蓁連日來對於涉論文抄襲爭議，回應這很明顯是選舉操作，盼選後政治人物一視同仁檢視，也尊重學校審查結果，很抱歉造成校方與老師困擾。

中山大學已成立委員會，並進入學術倫理審查機制，送校外專業領域公正學者審查，暫不作評論。

李眉蓁 抄襲 中山大學

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