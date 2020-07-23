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小琉球海灘貨幣可愛又稀有 遊客淨灘賺到竟捨不得用

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球推出結合海灘貨幣的愛龜淨灘接力活動今年邁入第4年，參與者可用垃圾換取島內限定的海灘貨幣。圖／海湧工作室提供
屏東小琉球推出結合海灘貨幣的愛龜淨灘接力活動今年邁入第4年，參與者可用垃圾換取島內限定的海灘貨幣。圖／海湧工作室提供

屏東小琉球推出結合海灘貨幣的愛龜淨灘接力活動今年邁入第4年，參與者可用垃圾換取島內限定的海灘貨幣，島內上百家店家提供優惠消費；主辦單位發現，因貨幣限量獨特，淨灘人數逐年增加，成為「招牌活動」，但遊客多捨不得花用帶回收藏，使用率僅一成；成功營造話題的貨幣發想人郭芙說， 還是希望盡量拿去消費，多和商家互動，讓活動變成一種風氣。

「你撿垃圾我給優惠，盼給海龜乾淨的家，是發想的初衷！」海湧工作室負責人郭芙說，小琉球近年來暴紅，卻面臨旅客爆量及生態傷害危機，她們集結官民力量聯手推環保杯、餐具、永續海鮮食材等理念；海灘貨幣機制4年前結合大鵬灣國家風景區管理處的淨灘活動推出以來，在地已有上百店家響應，有家長每年都帶著親友和孩子來，淨灘也成為風氣，感覺一天比一天好。

小琉球海灘貨幣每次活動限量發送，每次50枚，希望持有人更珍惜這份「以行動愛地球」的獎勵；郭芙說，最初兌換規則是撿2公斤垃圾換1枚，推出後發現太搶手，大家都在比誰撿的多，之後調整為以撿拾垃圾量排定先後順序，以組別為單位，希望人人都能拿到， 但不少持有人它太獨特、可愛、罕見，捨不得用而帶回家當收藏品，流通率只有一成，反而失去原意。

海灘貨幣由在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，1顆顆磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，色調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字；林佩瑜說，「海灘貨幣」機制有形的是拿愈多貨幣，就享有愈多消費優惠，無形的是讓垃圾減量形成風氣，成為環境教育一環，常有人問她，畫成這麼生動美麗，難怪被人帶回收藏，讓她哭笑不得。

根據鵬管處問卷調查，2018年有24.2％民眾是為了海灘貨幣參加淨灘，去年已經提升至43％，且有4分之3的參加者是首次參與，顯示海灘貨幣成功帶動民眾參與淨灘；今年已舉辦3場，都有上百人參加，本月24、25日及8月15日要再辦3場，參與的民眾到現場報名即可，最好能組團參加，可上海灘貨幣社團臉書查詢。

海灘貨幣由在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，1顆顆磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，色調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字。圖／海湧工作室提供
海灘貨幣由在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，1顆顆磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，色調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字。圖／海湧工作室提供
海灘貨幣由在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，1顆顆磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，色調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字，因獨特、可愛、罕見，遊客多捨不得用而帶回家當收藏品。圖／海湧工作室提供
海灘貨幣由在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，1顆顆磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，色調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字，因獨特、可愛、罕見，遊客多捨不得用而帶回家當收藏品。圖／海湧工作室提供
海灘貨幣由在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，1顆顆磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，色調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字，因獨特、可愛、罕見，遊客多捨不得用而帶回家當收藏品。圖／海湧工作室提供
海灘貨幣由在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，1顆顆磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，色調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字，因獨特、可愛、罕見，遊客多捨不得用而帶回家當收藏品。圖／海湧工作室提供

小琉球 淨灘 海龜

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