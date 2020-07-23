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全民健康驕仔舞徵選出爐 18校高中職版展現青春活力

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣警局由內埔分局拍攝的驕仔舞影片。圖／YouTube「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣警局由內埔分局拍攝的驕仔舞影片。圖／YouTube「屏東縣政府全民健康驕仔舞」

2020全中運在屏東，屏東縣政府推出賽事主題曲「屏東Keep Going」，並推廣全民健康驕仔舞，屏東縣府舉辦全民健康驕仔舞創意影片徵選，民間團體與行政機關單位製作拍攝影片，屏東縣18校高中職版影片、屏東縣警察局內埔分局拍攝影片拿下冠亞軍，影片拍攝展現青春活力、創意無限。

屏東縣長潘孟安說，2020『全民健康驕仔舞』創意影片徵選活動，由衛生局製編全民健康驕仔舞，經由行政機關及民間團體歷經多次練習及辛苦拍攝，呈現精彩2020全中運在屏東支驕仔舞創意影片。

屏東縣政府指出，多數民眾認為全中運只屬於高國中學生的運動會，縣府將全中運創造成為全國的運動盛會，隨著全中運競賽活動開始，全民健康驕仔舞的網路曝光次數達到220萬觸擊率，全球更有50個國家觀看過相關影片。

屏東縣府人事處表示，驕仔舞影片創意徵選，鼓勵公務機關、學校與民間團體發揮創意，除展現屏東的熱情與活力，推廣驕仔舞成為全民運動，翻轉對健康操刻板印象，縣府各單位在公務忙碌之餘亦能聯絡感情，促進交流與互動。

獲得冠軍的是屏東縣青少年中心邀集屏東縣18所高中職校學生們拍攝的驕仔舞影片（https://youtu.be/tOa6m1HKF9w）充滿青春活力，展現青少年多元創意的生活態度。亞軍屏東縣警局由內埔分局拍攝的驕仔舞影片（https://youtu.be/8Drwcc8Po74），警方在轄區熱門景點，山川琉璃吊橋、六堆客家文化園區、萬金聖母聖殿拍攝，影片編排活潑，展現警察、志工們的熱情。

縣府指出，感謝各單位在2020全中運期間努力，讓眾多國家藉由2020全民健康驕仔舞創意影片，看見台灣「全中運在屏東」的熱情。相關影片，YouTube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」。

屏東縣警局由內埔分局拍攝的驕仔舞影片。圖／YouTube「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣警局由內埔分局拍攝的驕仔舞影片。圖／YouTube「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣警局由內埔分局拍攝的驕仔舞影片，在轄區熱門景點拍攝。圖／YouTube「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣警局由內埔分局拍攝的驕仔舞影片，在轄區熱門景點拍攝。圖／YouTube「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣青少年中心邀集屏東縣18所高中職校學生們拍攝的驕仔舞影片。圖／YouTube「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣青少年中心邀集屏東縣18所高中職校學生們拍攝的驕仔舞影片。圖／YouTube「屏東縣政府全民健康驕仔舞」

屏東縣政府 警察

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