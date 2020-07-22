九如黃金山竹 製披薩邀嘗鮮

屏東縣九如鄉農特產豐富，農會推出各式蔬果披薩，包含黃金山竹榴槤蜜披薩、香蕉檸檬披薩、玫瑰花披薩等，都是市面上少見的口味，夏天吃格外清爽，推廣食農教育，也滿足消費者嘗鮮樂趣。

九如農會總幹事龔泰文說，黃金山竹果實外表是金黃色，雪白果肉吃起來有甜味，也帶點果酸，果樹可適應台灣氣候，產期在7、8月，耐儲運也是特色優勢，具市場潛力。農會鼓勵農民種植多元水果，有助增加收益。

屏東九如出產的黃金山竹，市面上少見。記者劉星君／攝影

龔泰文說，農會推廣種植黃金山竹2年，約有30多名農友栽種，種子發芽到結果需要6年，根據國外資訊，每棵成樹可產2千到3千顆果實，適合粗放無毒栽種管理。

農友龔泰安說，黃金山竹是新興果樹，農友初期不敢大量投入，他先在檳榔樹下兼種，以半遮蔭環境照顧幼苗，植株長大後採粗放全日照，今年進入採收期。黃金山竹行情不錯，一台斤售價1千元，約12至15顆。

九如鄉農會推各式水果披薩，包括黄金山竹榴槤蜜披薩、香蕉檸檬披薩、玫瑰花披薩等，12吋售價300元，預訂可洽九如鄉農會（08）7390625。