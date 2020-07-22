2020瘋藝夏／社局攜孩童 為鳳山老人施魔法

高雄市教育局「2020瘋藝夏」系列活動走入社會實踐，體現藝術教育價值，與社會局合作「魔法舞台秀」，讓兒藝節走入社福機構。鳳山國小管弦樂昨天到鳳山老人公寓，小朋友賣力表演，散播快樂與幸福氣息，6年級學童莊緯琦3個月前意外發現罹患第一型糖尿病，也隨樂團演出，展現樂觀與活力。

高雄市教育局表示，「2020瘋藝夏」系列活動中，最受大家喜愛的「魔法舞台」，是高雄孩子發揮創意的舞台。今年擴大為10個場地、60場演出。除在大東文化藝術中心、美麗島捷運站、悅誠廣場、漢神巨蛋廣場等人潮眾多處演出，響應藝術平權，讓兒藝節更深刻走入社會實踐，教育局與社會局攜手，將鳳山國小、一甲國中與中正國小三場學生管弦樂等表演，選在鳳山老人公寓、燕巢仁愛之家與前鎮無障礙之家，邀請行動不便長者、身心障礙者聆賞孩子的創意展演。

鳳山國小管絃樂班昨天造訪鳳山老人公寓，安排「望春風」、「燒肉粽」、「感恩的心」、「流浪到淡水」等多首歌曲，長輩們聽得津津有味，還打起拍子唱和。學童劉明華說，第一次表演給長輩看，不覺得緊張，內心歡喜又感動。

鳳山國小音樂班學生莊緯琦習鼓多年，3個月前意外發現罹患第一型糖尿病，屬先天性疾病，要終身施打胰島素。她沒被健康因素打敗，依舊樂觀進取，要將音樂的美好分享給更多人。