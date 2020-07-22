高市議會大會閉幕 7月31日補選議長

高雄市議會第三屆第3次定期會昨天閉幕，主持會議的副議長陸淑美宣布7月30日、31日開臨時會，31日補選議長。議會民進黨團昨天下午協商，登記投入議長補選的張勝富、陳明澤協調後沒共識，黨團預定明天進行假投票決定人選。國民黨團有信心守住議長寶座。

陸淑美是代行議長職務，列席的市府首長也多是代理，是縣市合併後高雄市議場內最多「代理」者的一次閉幕典禮。陸淑美請代理市長楊明州發表談話，他說，自己與各代理局處首長是副手聯盟，仍善盡職責、堅守崗位，不辜負市民的期待。

高雄市議會定期會昨天閉幕，代理議長職務的副議長陸淑美（左）、代理市長楊明州相互道謝致意。記者楊濡嘉／攝影

陸淑美說，第3次定期會受疫情影響，延至5月中召開，誰也沒想到，6月6日這一天，竟發生市長被罷免、議長不幸離開的情形，議會雖承受沉重打擊和挫折，仍然堅定、勇敢地完成議程，沒有辜負市民託付，她也順利完成已故議長許崑源生前託付的最後一項任務「主持議事」，且圓滿閉幕，議會將在7月30、31日開臨時會，舉辦議長補選，未來將由補選議長接棒這屆議會最後的2年半任期。

綠營究竟要推誰參加議長補選，黨團總召韓賜村分別與陳明澤、張勝富溝通，兩人都堅持參選，黨團決定明天辦假投票，假投票時間從24日上午10點至下午4點。

藍營確定由資深議員曾麗燕出征，要整合國民黨議員，並爭取無黨籍議員支持才能過關。黨團總召曾俊傑說，目前為止情況算順利，黨內、無黨籍議員多有共識，曾麗燕補選應能脫穎而出。藍營、無黨若攜手，民進黨議員坦言，補選議長戰，民進黨機會微乎其微。

國民黨團不敢掉以輕心，曾俊傑說，票沒開出來，誰也不敢肯定結果如何。國民黨市議員陳若翠說，31日開票前一定不能放鬆，確保能獲得過半數、至少33票支持。