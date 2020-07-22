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高雄打卡亮點「愛之鯨」拆除 將以愛河藝廊取代

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市七賢橋旁的環保公共藝術「愛之鯨」展出193天後今天拆除。圖／高雄市觀光局提供
高雄市七賢橋旁的環保公共藝術「愛之鯨」展出193天後今天拆除。圖／高雄市觀光局提供

在高雄市七賢橋旁愛河中展出近200天的「愛之鯨」大型環保公共藝術今天拆除，不少支持前市長韓國瑜的民眾認為這是市政府要把拆除韓國瑜任內受歡迎的景點。市府觀光局表示，原規畫展期是從今年元月到至3月31日，5月汛期前要拆除，後因配合愛河水舞，延長展出到6月的端午連假，今天拆除，觀光局將打造「愛河藝廊」延續愛 河畔的藝術風格。

觀光局表示，「愛之鯨」是今年元月高雄燈會期間重要的環保公共藝術，從1月21日在七賢橋南面的愛河中展出；這是由新象活動推展中心、翰亞設計、美國StudioKCA環境裝置藝術家柯杰生 Jason Klimoski 與張碩芬 Lesley Chang以3個月時間打造，是以市民環保回收物透過藝術創作傳達自由騰躍、關懷海洋保育的精神。

高市代理市長楊明州說，「愛之鯨」在水面上有14公尺高，水面下有4公尺深，重50公噸，一展出即受到好評，共展出193天，吸引超過200萬人次觀賞，堪稱高雄最具指標性的地景公共藝術，為高雄城市行銷帶來巨大效益。

觀光局指出，「愛之鯨」表面是採用環保回收物組裝而成，屬於臨時性裝置藝術作品，難以長期保留，且維護管理成本極高，民間展出單位考量8、9月為颱風季節，有難以掌控的風險，最後決定今天拆除，觀光局也紀錄拆除過程。

拆除後的「愛之鯨」暫置在原展示點斜對面的七賢國中舊校園內，晚間仍有民眾前往觀看拍照。

觀光局代理局長邱俊龍表示，「愛之鯨」之後，觀光局會持續尋求民間廠商贊助合作，打造「愛河藝廊」，讓愛河繼續成為高雄重要的國際觀光亮點。

高雄市七賢橋旁愛河中的環保公共藝術「愛之鯨」拆除後，河面一片空蕩。記者楊濡嘉／攝影
高雄市七賢橋旁愛河中的環保公共藝術「愛之鯨」拆除後，河面一片空蕩。記者楊濡嘉／攝影
高雄市七賢橋旁的環保公共藝術「愛之鯨」展出期間是打卡亮點。圖／高雄市觀光局提供
高雄市七賢橋旁的環保公共藝術「愛之鯨」展出期間是打卡亮點。圖／高雄市觀光局提供
高雄市七賢橋旁愛河中的環保公共藝術「愛之鯨」拆除後暫置七賢國中舊校園內。記者楊濡嘉／攝影
高雄市七賢橋旁愛河中的環保公共藝術「愛之鯨」拆除後暫置七賢國中舊校園內。記者楊濡嘉／攝影

觀光局 愛河 韓國瑜

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