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馬公高中校友會 澎湖第一個全國性學校社團

中央社 / 澎湖縣22日電

創校有77年之久的國立馬公高中，校友分佈海內外，校長丁志昱最近發起籌設全國性校友會，獲內政部同意，這將是澎湖地區學校第一個全國性的社團，即起各馬高畢業校友可申請加入。

馬公高中校長丁志昱表示，馬公高中畢業校友超過5000人，分散在全國各地，甚至在海外，為凝聚畢業校友情誼，在退休校長黃肇國協助下，促成馬公高中全國校友會的籌設。

馬公高中籌設請全國性校友會至少要分佈在全國7個縣市30位發起人，獲得有包括台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、屏東和澎湖等9個縣市的畢業校友熱烈反映，昨天舉行首次籌備會，推舉唐一弘擔任籌備會主委，未來將接手傑出校友的要務，即起各馬高畢業校友可申請加入，會址設在馬公高中。

馬公高中校長丁志昱與傑出校友的前警局長賈樂吉等人，昨天在籌備會中還補發當選今年傑出校友，目前擔任信統集團總經理楊詠絮獎座與畫作，並當場捐贈60萬元作為校史室與獎助學金之用。

馬公 澎湖 屏東

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