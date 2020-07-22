西吉嶼藍洞景點自然保留區 未經許可不得進入

澎湖南方四島海域的西吉嶼藍洞景點為自然保留區，未經許可不得進入，但最近傳出有遊艇直接靠近洞口等情事，澎湖縣政府呼籲各船主遵守規定，也會同海洋國家公園管理處加強查緝違規。

西吉嶼早在民國67年完成遷村，因現無居民無碼頭設施，是目前唯一的無人島，無法登島遊憩；澎湖縣政府已在98年公告西吉嶼天然海蝕洞(藍洞)為「澎湖縣南海玄武岩自然保留區」範圍， 未經申請許可不得進入

東吉嶼、西吉嶼與頭巾、鐵砧等礁石的多變海岸地形，玄武岩景觀更是氣勢磅礡，西吉嶼玄武岩歷經千萬年的風化坍塌，意外形成一處俗稱「灶籠」的藍洞，成為絕美的景點，成為遊客探秘的景點之一。

最近頻傳有遊艇載著遊客靠近藍洞等情事，由於藍洞玄武岩風化嚴重，時有發生坍塌，為免造成憾事，遊客只能遠觀，船隻切勿駛近，以免發生危險，澎湖縣政府環保小隊與海洋國家公園也都不定時的巡邏查察，取締違規不法。

澎湖縣政府表示，依文化資產保存法之規定，凡未經主管機關許可任意進入自然保留區者，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，海洋國家公園管理處亦規定不可進入的區域，如有違反該處相關規範，亦將遭到裁處罰款。