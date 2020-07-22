快訊

蘇震清曾住印尼峇里島Villa 同行台商被遊說買地投資未成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原住民收穫祭各部落陸續登場 屏東縣聯合收穫祭9月5日

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣瑪家鄉佳義部落收穫祭在7月11、12日舉行。圖／屏東縣瑪家鄉公所提供
屏東縣瑪家鄉佳義部落收穫祭在7月11、12日舉行。圖／屏東縣瑪家鄉公所提供

每年7、8月是屏東縣原住民鄉舉辦收穫祭時間，今年受到疫情影響，原鄉收穫祭紛紛延後，近期已有部落收穫祭陸續登場，由鄉舉辦收穫祭紛紛延到8月中旬，三地門鄉延到9月，獅子鄉、來義鄉延到10月10日國慶日舉辦，牡丹鄉延到11月。屏東縣政府原民處舉辦的聯合收穫祭預計9月5日在屏東市千禧公園登場。

屏東縣有8個山地原住民鄉、1個平地原住民鄉，今年受疫情影響，原鄉收穫祭儀延後，近日原鄉部落收穫祭開始，屏東縣瑪家鄉的佳義、涼山、北葉部落已在7月11、12日陸續登場，瑪家鄉的聯合收穫祭在8月14、15日舉辦。

屏東縣霧臺鄉8個部落收穫祭，分別在8月14或15日舉行；三地門鄉10個村，分別在8月11到16日期間陸續舉辦，三地門鄉長車牧勒薩以‧拉勒格安說，每年豐年祭（收穫祭）大約在8月第二個禮拜日下午3點開幕，今年因疫情延後，延至9月30日舉行聯合豐年祭，在地磨兒國小舉辦，10月1、2日舉辦鄉運，這三天很熱鬧，剛好也是中秋節，邀請大家感受原住民的收穫祭。

瑪家鄉8個部落社區發展協會，分別在7月中旬陸續登場，瑪家鄉公所聯合收穫祭則8月14、15日在瑪家國中舉行，泰武鄉，春日鄉集中在8月舉行。來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉，8月陸續登場，各部落也有選擇在9月、10月舉行，牡丹鄉masalut收穫祭則預計延到11月中旬。滿州鄉則是8月1日舉行收穫祭。

屏東縣政府舉辦聯合收穫祭「屏東縣原住民族收穫節」，縣府考量疫情趨緩，依往年時程在9月5日舉行，屆時將有近2000人參與，今年由來義鄉演繹祭儀小米收穫祭，屆時也選拔鉅木、拔河、射箭等傳統競技選手，代表屏東縣參加明年全國原住民族運動會。

原住民處提醒遊客，在收穫祭期間到部落，要尊重當地文化。另外原住民處提醒族人，根據原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理法，須要提出申請，否則恐面臨罰則。

屏東縣瑪家鄉佳義部落收穫祭在7月11、12日舉行。圖／屏東縣瑪家鄉公所提供
屏東縣瑪家鄉佳義部落收穫祭在7月11、12日舉行。圖／屏東縣瑪家鄉公所提供
屏東縣瑪家鄉北葉部落收穫祭在7月18、19日舉行。圖／屏東縣瑪家鄉公所提供
屏東縣瑪家鄉北葉部落收穫祭在7月18、19日舉行。圖／屏東縣瑪家鄉公所提供

屏東縣政府 疫情

延伸閱讀

鼓勵原住民科學教育 明年雲端科展獎金和獎項都加碼

研究排灣族抗氧化食物 屏東地磨兒國小獲金熊獎

雨彈持續轟炸！13縣市大雨特報 台南等三縣市還要防大雷雨

全中運／屏東縣累計20金19銀18銅 武術項目金包銀

相關新聞

金門1+1振興券首波發放8成？網友吐槽投票率都沒那麼高

金門「1+1振興券」首波從7月17日（星期五）至7月19日（星期日）連續3天時間在金門五鄉鎮共35個村里發放，縣府建設處...

原住民收穫祭各部落陸續登場 屏東縣聯合收穫祭9月5日

每年7、8月是屏東縣原住民鄉舉辦收穫祭時間，今年受到疫情影響，原鄉收穫祭紛紛延後，近期已有部落收穫祭陸續登場，由鄉舉辦收...

高雄林園及大發2工業區 周末將停水16小時

自來水公司第七區管理處鳳山廠15日將進行高雄市大寮區會結里管線汰換工程及溪州一路管線內部雜物清除作業，包括大發及林園2工...

影／九如農會推廣新興果樹黃金山竹 研發特色水果披薩

台灣水果市場最怕供大於求，且消費型態改變，不少消費者對量少、新奇、特殊營養成分，外型奇特的新興水果接受度高，屏東縣九如鄉...

抓住屏南假日車水馬龍商機 枋寮水底寮設周日觀光夜市

屏東縣枋寮鄉水底寮庄是匯集台1線、台17線的屏南地區交通樞紐，也是當地人口最多的庄頭；鄉公所不讓假日龐大車潮的商機流失，...

大暑天熱金城鎮公所傳跳電？停電2小時員工汗流浹背

今天是24節氣中的「大暑」，金門一早就氣候酷熱，沒想到卻傳出金城鎮公所因為用電超載，電表忽然跳電燒掉，由於正值忙碌的上班...

金門開辦傳統匠師推廣教育班首度採淘汰 學員很緊張

金門有很多閩南建築，但是懂得修古厝的老師傅卻逐漸凋零，金門縣政府昨晚開辦「金門傳統匠師推廣教育班」，原預計招收20名學員...

論文抄襲風波 吳益政：在職教育不需寫論文 推空大轉型

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲事件愈演愈烈，民眾黨候選人吳益政今天表示，國際上的在職教育並未要求要寫論文...

影／論文涉抄123頁 陳其邁：李眉蓁應給社會大眾一個交代

國民黨高雄市長候選人李眉蓁再爆出論文抄襲風波，民進黨對手陳其邁今早到茄萣崎漏地區拜廟時對此表示，目前外界對此有很多的質疑...

七月玩壽山動物園！「熊」報到 還能陪動物住一晚

　暑假是小孩子的夢想假期，卻讓許多爸媽傷腦筋要如何安排時間，避免孩子沉迷在3C的虛擬世界，今年夏天不如來參加壽山動物園的新活動，順道認識動物園的新朋友「長鼻浣熊」吧！

高雄氣爆調查結案 「災民無足額補助」

高雄市議會「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」昨天提出結案報告，批評市府混淆善款與賠償分際，使得災...

恆春鎮長補選 前鎮長不缺席

屏東縣前恆春鎮長盧玉棟因賄選遭判當選無效定讞，8月22日補選。國民黨前縣議員張榮志前天搶頭香登記，民進黨提名的縣議員陳文...

熱門新聞

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

台東避暑秘境「知本林道瀑布」 終年不斷水竟枯水了！

台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

新北推三倍券500換800 一周破7萬人登記搶1.5萬份

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。