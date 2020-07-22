原住民收穫祭各部落陸續登場 屏東縣聯合收穫祭9月5日
每年7、8月是屏東縣原住民鄉舉辦收穫祭時間，今年受到疫情影響，原鄉收穫祭紛紛延後，近期已有部落收穫祭陸續登場，由鄉舉辦收穫祭紛紛延到8月中旬，三地門鄉延到9月，獅子鄉、來義鄉延到10月10日國慶日舉辦，牡丹鄉延到11月。屏東縣政府原民處舉辦的聯合收穫祭預計9月5日在屏東市千禧公園登場。
屏東縣有8個山地原住民鄉、1個平地原住民鄉，今年受疫情影響，原鄉收穫祭儀延後，近日原鄉部落收穫祭開始，屏東縣瑪家鄉的佳義、涼山、北葉部落已在7月11、12日陸續登場，瑪家鄉的聯合收穫祭在8月14、15日舉辦。
屏東縣霧臺鄉8個部落收穫祭，分別在8月14或15日舉行；三地門鄉10個村，分別在8月11到16日期間陸續舉辦，三地門鄉長車牧勒薩以‧拉勒格安說，每年豐年祭（收穫祭）大約在8月第二個禮拜日下午3點開幕，今年因疫情延後，延至9月30日舉行聯合豐年祭，在地磨兒國小舉辦，10月1、2日舉辦鄉運，這三天很熱鬧，剛好也是中秋節，邀請大家感受原住民的收穫祭。
瑪家鄉8個部落社區發展協會，分別在7月中旬陸續登場，瑪家鄉公所聯合收穫祭則8月14、15日在瑪家國中舉行，泰武鄉，春日鄉集中在8月舉行。來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉，8月陸續登場，各部落也有選擇在9月、10月舉行，牡丹鄉masalut收穫祭則預計延到11月中旬。滿州鄉則是8月1日舉行收穫祭。
屏東縣政府舉辦聯合收穫祭「屏東縣原住民族收穫節」，縣府考量疫情趨緩，依往年時程在9月5日舉行，屆時將有近2000人參與，今年由來義鄉演繹祭儀小米收穫祭，屆時也選拔鉅木、拔河、射箭等傳統競技選手，代表屏東縣參加明年全國原住民族運動會。
原住民處提醒遊客，在收穫祭期間到部落，要尊重當地文化。另外原住民處提醒族人，根據原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理法，須要提出申請，否則恐面臨罰則。
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