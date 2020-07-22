原住民收穫祭各部落陸續登場 屏東縣聯合收穫祭9月5日

每年7、8月是屏東縣原住民鄉舉辦收穫祭時間，今年受到疫情影響，原鄉收穫祭紛紛延後，近期已有部落收穫祭陸續登場，由鄉舉辦收穫祭紛紛延到8月中旬，三地門鄉延到9月，獅子鄉、來義鄉延到10月10日國慶日舉辦，牡丹鄉延到11月。屏東縣政府原民處舉辦的聯合收穫祭預計9月5日在屏東市千禧公園登場。

屏東縣有8個山地原住民鄉、1個平地原住民鄉，今年受疫情影響，原鄉收穫祭儀延後，近日原鄉部落收穫祭開始，屏東縣瑪家鄉的佳義、涼山、北葉部落已在7月11、12日陸續登場，瑪家鄉的聯合收穫祭在8月14、15日舉辦。

屏東縣霧臺鄉8個部落收穫祭，分別在8月14或15日舉行；三地門鄉10個村，分別在8月11到16日期間陸續舉辦，三地門鄉長車牧勒薩以‧拉勒格安說，每年豐年祭（收穫祭）大約在8月第二個禮拜日下午3點開幕，今年因疫情延後，延至9月30日舉行聯合豐年祭，在地磨兒國小舉辦，10月1、2日舉辦鄉運，這三天很熱鬧，剛好也是中秋節，邀請大家感受原住民的收穫祭。

瑪家鄉8個部落社區發展協會，分別在7月中旬陸續登場，瑪家鄉公所聯合收穫祭則8月14、15日在瑪家國中舉行，泰武鄉，春日鄉集中在8月舉行。來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉，8月陸續登場，各部落也有選擇在9月、10月舉行，牡丹鄉masalut收穫祭則預計延到11月中旬。滿州鄉則是8月1日舉行收穫祭。

屏東縣政府舉辦聯合收穫祭「屏東縣原住民族收穫節」，縣府考量疫情趨緩，依往年時程在9月5日舉行，屆時將有近2000人參與，今年由來義鄉演繹祭儀小米收穫祭，屆時也選拔鉅木、拔河、射箭等傳統競技選手，代表屏東縣參加明年全國原住民族運動會。