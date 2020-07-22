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金門1+1振興券首波發放8成？網友吐槽投票率都沒那麼高
金門「1+1振興券」首波從7月17日（星期五）至7月19日（星期日）連續3天時間在金門五鄉鎮共35個村里發放，縣府建設處表示，首波領取情形相當踴躍，按村里長回報的三天各發放點的情行，領取率估計約達八成，也就是11萬份。
建設處也提醒，第二波領取時間，訂於7月29（星期三）至31日（星期五）於戶籍地鄉鎮公所領取；由本人親自領取者，請攜帶身分證、私章及現金；若委託三親等親屬協助代領者，請代領人攜帶代領人的身分證、私章及現金，不同地址，請攜帶戶口名簿或其他證明文件，以方便鄉鎮公所快速確認親屬關係。
對於縣府公布的首波已發放8成的數字，在網路上也引起熱議，有網友說，「人流回來了，地區經濟大躍進，領振興券竟然超越縣長選舉投票率（金大生及銘傳生都在放暑期）」。
甚至有網友質疑金門過往的投票率從沒超過8成，這樣領取的份數實在是很有問題，該不會是「人頭戶長，發大財吧」；有網友直接就點出問題，關鍵就在里長身上，有些里長比較嚴謹，也怕惹禍上身，堅持三等親的規定；但有的里長只想當「爛好人」，來者不拒，可能就很有問題。希望縣府事後能好好核實公告鄉親知曉，以端正風氣並節約縣府經費，加油。
縣府建設處再一次提醒民眾，若未受他人委託領取，而自行書寫切結書載明受託領取，有觸犯刑法使公務員登載不實罪（刑法第214條）及詐欺取財罪（刑法第339條第1項）之虞，在民事上有民法侵權行為（民法第184條）及不當得利（民法第179條）之問題；縣府於完成整體發放作業後會進行抽查作業，會按相關規定辦理。
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