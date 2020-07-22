影／九如農會推廣新興果樹黃金山竹 研發特色水果披薩

台灣水果市場最怕供大於求，且消費型態改變，不少消費者對量少、新奇、特殊營養成分，外型奇特的新興水果接受度高，屏東縣九如鄉農會，推動新興果樹「黃金山竹」約兩年，栽種面積約5分地，農會推出各式水果披薩，黃金山竹榴槤蜜披薩、香蕉檸檬披薩與玫瑰花披薩等，歡迎預訂，夏天推出輕食水果口味披薩，推廣食農教育，也讓年輕人認識九如鄉在地農特產。

九如農會總幹事龔泰文說，黃金山竹（Golden mangosteen）果實外表是金黃色 ，口外甜中帶有果酸，果肉是雪白的，具市場開發潛力，讓農民朝多元水果選項，不要一窩風種植相同水果，讓水果分流。

龔泰文說，現今傳統果樹普遍生產過剩，農會推出水果分流，新的果樹替代進口，不要集中在過去傳統果樹，減少進口，也能增加在地農民收益。

龔泰文說，黃金山竹原產於玻利維亞、巴西，與一般紫果山竹同為藤黃科植物，尤其黃金山竹有平衡的酸甜比、肉質細質軟嫩，且抗氧化能力高，含有葉酸、鉀和維生素Ｃ等成分，且「不怕風雨」，可以適應台灣氣候，產期在7到8月，耐儲運也是特色修優勢。

龔泰文說，農會推廣種植黃金山竹約2年，現約有30多名農友栽種，九如鄉共約5分地。由於種子發芽到採收需要6年，根據國外資訊，每棵成樹可產出2千到3千顆果實，適合粗放無毒栽種管理。

有種黄金山竹的農友龔泰安說，黃金山竹是新興果樹，農友不敢一次大量投入，頭2年他在檳榔樹下兼種，以半遮蔭的環境照顧幼苗，植株長大後就粗放全日照，今年進入採收期。黃金山竹價格高，一台斤售價1千元，約12到15顆。