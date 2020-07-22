抓住屏南假日車水馬龍商機 枋寮水底寮設周日觀光夜市

屏東縣枋寮鄉水底寮庄是匯集台1線、台17線的屏南地區交通樞紐，也是當地人口最多的庄頭；鄉公所不讓假日龐大車潮的商機流失，規畫在水底寮打造周日觀光夜市，定8月中旬開幕搶攻振興商機，由墾丁、台東北返的車潮，路過水底寮就能到新觀光夜市「迺夜市」；官網受理報名至7月26日止，預設70攤位，因免租金且地段絕佳，已吸引上百攤主登記。

台1線枋寮鄉水底寮是進出台東、墾丁的要道，每逢假日車水馬龍，但不是路過就是在路邊的超商和餐廳消費，對振興、活絡地方經濟不明顯，鄉公所為抓住車潮商機、留住人潮，規畫在水底寮福東路（台17線三叉點）起沿線籌設周日觀光夜市，有小吃飲料、百貨手工、特色產品及遊憩類等4類，8月中旬開幕也趕上接報復性消費，歡迎使用振興三倍券。

鄉長陳亞麟說，南來北往車流多要經過枋寮鄉，鐵路電氣化也在去年底通車至枋寮，具交通地利之便，開幕後選定每周日下午4時半至晚上11時半開市，試辦3個月，福東路為主要夜市區，並輔導攤商成立管理委員會，傳統攤商外，也有在地農特產攤位，更希望文創、表演類攤商或街頭藝人進駐，與傳統夜市稍有區別，希望打造具地方特色的文創觀光夜市。

枋寮鄉公所說，周日觀光夜市攤位免租金只酌收清潔費及電費，開始招募後，原本規畫40個攤位，卻有上百人登記，決定增至70攤，並保留部分行銷在地農漁特產，接受電話、網路申請，7月底辦理攤位抽籤，可上官網最新消息查詢（http://reurl.cc/QdAMk5）。