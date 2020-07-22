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佛館「匠心具足」特展登場 15位人間國寶同台獻藝

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
十五位國 寶級在佛陀紀念館「匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展」中同台獻藝。圖／佛陀紀念館提供
十五位國 寶級在佛陀紀念館「匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展」中同台獻藝。圖／佛陀紀念館提供

許多人對傳統工藝相對陌生，佛光山佛陀紀念館為讓更多人認識傳統工藝之美，邀集15位國寶級藝師在「匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展」獻藝，讓民眾一睹這些「人間國寶」的超卓技藝。

「匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展」特展今起在佛館本館大堂開幕，展場位在二樓第1、第2展廳，由15位國寶級藝師及他們的傳承人，分「民生‧器用」、「藝術‧審美」、「宗教‧禮俗」、「粧佛‧傳承」4個主題展出156件代表性作品，展期至11月29日。

這次特展邀請對台灣傳統工藝有深入研究的莊伯和老師擔任策展人，參與展出的國寶級藝師，包括在漆藝以「高蒔繪」技法著稱的98歲王清霜老師；「粧佛」的施至輝老師，他是已故「神刀」施禮的兒子；「傳統木雕」有施鎮洋、葉經義、李秉圭、陳? 村老師，其中李秉圭也是「鑿花」技術的高手。

竹工藝擅長「竹籐編織」的張憲平老師，「籃胎漆器」李榮烈老師；及專攻交趾陶保存修復技術的林洸沂老師；「錫工藝」則有陳萬能老師、「傳統建築彩繪」洪平順老師、「泰雅染織」尤瑪．達陸老師，「刺繡」劉千韶老師，「緙絲」黃蘭葉老師，「纏花」陳惠美老師。

國寶 佛光山佛陀紀念館

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