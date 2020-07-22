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大暑天熱金城鎮公所傳跳電？停電2小時員工汗流浹背

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮公所上午大停電，受影響的人員約有上百位，大家摸黑辦公。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所上午大停電，受影響的人員約有上百位，大家摸黑辦公。記者蔡家蓁／攝影

今天是24節氣中的「大暑」，金門一早就氣候酷熱，沒想到卻傳出金城鎮公所因為用電超載，電表忽然跳電燒掉，由於正值忙碌的上班時刻，忽然電燈全暗，讓不少洽公民眾都被嚇了一大跳，預估受影響的時間將近2小時。

「哇！怎麼停電了」今天上午8時40分左右金城鎮公所大樓傳出停電，由於是剛上班時刻，不少民眾剛好在洽公，原以為只有一樓「受災」停電，仔細一問，整棟大樓的1-3樓都停電，包括鎮公所、戶政所與建設處遷移到鎮公所辦公的人員都受影響。

當中位在2樓的金城戶政所受影響最大，據金城鎮戶政事務所主任許丕祥表示，停電的時候，約有10多位民眾來辦戶政業務，有的辦裡遷戶口、有的打戶籍謄本，因為停電無法與縣府連線，又沒空調，現場非常悶熱，未免民眾枯等，他們有請民眾留下電話，待復電時，在通知他們前來辦裡。他也透露，好在當時沒人來辦結婚登記，不然情形可能會有點尷尬。

這場突如其來的停電，也讓公所員工議論紛紛，有人就說，在鎮公所上班10多年，還是第一次遇到這種電表燒掉，前陣子建設處剛電線走火，想不到他們暫時搬過來，就把「火氣」也帶來了。也有員工說，公所的大樓電線老舊，加上現在員工的人數比20多年前成長快1倍，電量負荷不了，算是正常。

對此，金城鎮長李誠智表示，金城鎮公所大樓興建於87年，算是目前鄉鎮中最老的辦公大樓之一，這20多年來金城鎮的業務量增多，電腦、冷氣等設備大幅增加，電器管線不敷使用，加上今天的天氣炎熱超載，電表負荷不了，電表才會燒掉；未來會加強檢查內部的管線，看是否要全面更新。

拆下來的電表零件整個鏽蝕燒壞了。圖／讀者提供
拆下來的電表零件整個鏽蝕燒壞了。圖／讀者提供
台電金門區營業處獲報後，趕緊出動多人到鎮公所進行檢修。圖／讀者提供
台電金門區營業處獲報後，趕緊出動多人到鎮公所進行檢修。圖／讀者提供
金門一早就氣候酷熱，傳出金城鎮公所因為用電超載，電表忽然跳電燒掉，位在2樓的金城戶政所受影響最大。記者蔡家蓁／攝影
金門一早就氣候酷熱，傳出金城鎮公所因為用電超載，電表忽然跳電燒掉，位在2樓的金城戶政所受影響最大。記者蔡家蓁／攝影

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