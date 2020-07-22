大暑天熱金城鎮公所傳跳電？停電2小時員工汗流浹背

今天是24節氣中的「大暑」，金門一早就氣候酷熱，沒想到卻傳出金城鎮公所因為用電超載，電表忽然跳電燒掉，由於正值忙碌的上班時刻，忽然電燈全暗，讓不少洽公民眾都被嚇了一大跳，預估受影響的時間將近2小時。

「哇！怎麼停電了」今天上午8時40分左右金城鎮公所大樓傳出停電，由於是剛上班時刻，不少民眾剛好在洽公，原以為只有一樓「受災」停電，仔細一問，整棟大樓的1-3樓都停電，包括鎮公所、戶政所與建設處遷移到鎮公所辦公的人員都受影響。

當中位在2樓的金城戶政所受影響最大，據金城鎮戶政事務所主任許丕祥表示，停電的時候，約有10多位民眾來辦戶政業務，有的辦裡遷戶口、有的打戶籍謄本，因為停電無法與縣府連線，又沒空調，現場非常悶熱，未免民眾枯等，他們有請民眾留下電話，待復電時，在通知他們前來辦裡。他也透露，好在當時沒人來辦結婚登記，不然情形可能會有點尷尬。

這場突如其來的停電，也讓公所員工議論紛紛，有人就說，在鎮公所上班10多年，還是第一次遇到這種電表燒掉，前陣子建設處剛電線走火，想不到他們暫時搬過來，就把「火氣」也帶來了。也有員工說，公所的大樓電線老舊，加上現在員工的人數比20多年前成長快1倍，電量負荷不了，算是正常。