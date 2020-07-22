金門開辦傳統匠師推廣教育班首度採淘汰 學員很緊張

金門有很多閩南建築，但是懂得修古厝的老師傅卻逐漸凋零，金門縣政府昨晚開辦「金門傳統匠師推廣教育班」，原預計招收20名學員，因報名人數遠超預期，經評估教學空間及傳統匠師師資，調整為招收正取30名、備取5名，備取學員將一同進行第一階段課程，等候遞補或下年度開班優先保留，縣府表示，增加名額以鼓勵更多年輕新血投入傳統建築的修復行列，也訂定淘汰機制，提高學員進取心。

這項傳統匠師的培訓於昨晚在國立金門高級農工職業學校舉辦開訓典禮，傳統匠師推廣教育班培訓分為兩階段，第一階段規劃校內培訓360小時，分別為學科及術科課程，基礎學科部分由金門大學曾逸仁、高志瀚、陳書毅、黃信穎及業界先進田耀遠、黃振良、詹智匡、施宇鴻、葉鈞培等師資講授。術科部份聘請文化部登錄傳統匠師梁瑤望、王承啟、王天木及傳統匠師楊忠淼、吳有泰、陳榮文、胡青年、吳鼎信、李榮利、談宜芳等師資指導。

值得一提的是，第二階段為校外實習課程720小時，學員將投入到修復現場，屆時由在地各執業匠師帶領學員投身於實務操作，讓學員對傳統建築修復的概念有更全面的掌握。

金門縣副縣長黃怡凱表示，傳統建築是金門文化的重要資產，金門縣政府自民國90年起訂定「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」，編列補助經費鼓勵民眾針對傳統建築進行修復，迄今投入新臺幣8億6千萬餘元，修復完成653棟。

黃怡凱也透露，但是對於匠師培訓缺乏一個長期的計畫，造成縣內傳統建築修復能量不足或修復人員欠缺傳統建築修復技能的問題，為使傳統建築修復從業人員之專業技術品質得以確保，保存維護工作亦得永續傳承，縣府自107年開始委託金門高職辦理「金門傳統匠師推廣教育班」培訓，合計通過考核29名，目前已有多位學員投入傳統建築修復的行列中，為保存金門的風貌而努力。