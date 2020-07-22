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年輕人樂在傳統建築修復 金門匠師推廣班報名踴躍

中央社 / 金門縣22日電

金門縣政府建設處今天表示，109年度金門傳統匠師推廣教育班報名學員超過預期，名額從20名增為30名，鼓勵年輕人投入傳統建築修復行列，同時訂定淘汰機制，提高學員進取心。

建設處發布新聞表示，今年金門傳統匠師推廣教育班培訓原預計招收20名學員，因報名人數遠超預期，經評估教學空間及傳統匠師師資，調整為招收正取30名、備取5名，備取學員將一起參與第一階段課程，等候遞補或下年度開班優先保留。

建設處指出，傳統匠師推廣教育班培訓分兩階段，第一階段規劃校內培訓360小時，分別為學科及術科課程，基礎學科部分由金門大學陳書毅、黃信穎及業界先進田耀遠、黃振良等師資講授；術科部分聘請文化部登錄傳統匠師梁瑤望、王承啟、王天木及傳統匠師楊忠淼、吳鼎信等師資指導。

第二階段為校外實習課程720小時，學員將到修復現場，由在地各執業匠師帶領學員投身實務操作，讓學員對傳統建築修復的概念有更全面的掌握。

開訓典禮在國立金門高級農工職業學校舉辦，金門縣副縣長黃怡凱表示，傳統建築是金門文化的重要資產，縣府自民國90年起訂定「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」，到現在已投入新台幣8億6000萬餘元，完成修復傳統建築653棟。

縣府表示，縣府自107年委託金門高職辦理傳統匠師推廣教育班，通過考核29名，目前已有多名學員投入傳統建築修復的行列中。

金門農高職校長劉湘金說，閩南建築是金門很好的觀光資源，雖然校內沒有土木科，但是秉持傳承金門閩南文化，自承接金門傳統匠師推廣教育班，為保存傳統建築盡一分心力。

縣府進一步表示，「金門傳統匠師推廣教育班」計畫是維護傳統建築風貌的根本，期待在不久將來，能為金門傳統建築修復人才加入生力軍，讓傳統建築保存工作永續傳承。

金門 建築 修復

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