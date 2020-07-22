論文抄襲風波 吳益政：在職教育不需寫論文 推空大轉型

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲事件愈演愈烈，民眾黨候選人吳益政今天表示，國際上的在職教育並未要求要寫論文，應從論文風波看出問題本質，然後提出解決方案，回歸市政。他建議讓高雄市空中大學接軌全世界，擴大為「高雄國際網路開放大學」，提供全球精彩教育知識內容，且滿足形式上的學歷需求。

吳益政表示，中山大學應對此學術倫理案提出說明，但此事還是要回到市政的討論。

針對論文風波，吳益政認為在職教育的需求還是存在，在職教育包括EMBA、EMPA，去強迫、要求寫碩士論文，這在國際上也是奇怪的現象。在職教育原本就是要走職業路線，並非走學術路線，不應以學術標準去要求在職訓練的學生，教育制度應該重新思考。

吳益政表示，應推動高雄市立空中大學成為網路開放大學，現在像哈佛、麻省理工學院、史丹福大學、台大、政大、清大，都有精彩的開放課程，如果不是為了取得學位、學分，你也不需要註冊、付學費，只要「聽」，純粹知識的取得。

吳益政希望讓高雄市空中大學接軌全世界，擴大為「高雄國際網路開放大學」，納入全部的課程，有些課程內容已翻譯成中文，沒有的話還可與文藻外語大學合作，包括德、法、日、西班牙語等，好的內容都翻譯出來，讓學生修習學分，不時可以得到全世界精彩的教育知識內容，且滿足形式上的學歷需求。