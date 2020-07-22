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論文涉抄123頁 陳其邁：李眉蓁應給社會大眾一個交代

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
李眉蓁論文涉抄襲，對手陳其邁今早表示，她應親自對外說明，給社會大眾一個交代。記者王昭月／攝影
李眉蓁論文涉抄襲，對手陳其邁今早表示，她應親自對外說明，給社會大眾一個交代。記者王昭月／攝影

國民黨高雄市長候選人李眉蓁再爆出論文抄襲風波，民進黨對手陳其邁今早到茄萣崎漏地區拜廟時對此表示，目前外界對此有很多的質疑，李一定要親自對外說清楚，給社會大眾一個交代。

選戰進入倒數階段，高雄市長候選人李眉蓁被踢爆碩士論文涉嫌抄襲，且連標點符號及錯字都一模一樣，中山大學已表示將啟動調查。

競選對手陳其邁今早對此表示，中山大學是高雄重要的一所國立大學，他認為李在論文的部分，應該針對一些遭受外界質疑的地方親自來公開對外說明清楚會比較好。這樣一來可以讓社會大眾了解，二來也可以維繫中山大學的校譽。

媒體詢問，由於涉及抄襲的頁數多達123頁，幾乎有96%雷同，目前李是高雄市長候選人，是否也有誠信問題？陳其邁表示，詳細的內容他我沒有看，這當然要尊重中山大學在學術的審核機制，其次當事者的說明最重要，這是她獲得碩士學位最重要的一篇論文，目前外界有很多的質疑，李應該公開說明清楚，向社會大眾交代。

針對論文風波，昨天李眉蓁受訪時表示，自己不是公職人員，而是學生身分，且年紀還小，陳對李的回應認為，論文應該是對自己負責，論文的來龍去脈與是非曲折，都應由本人說明清楚，中山大學畢竟是所國立的大學，過程到底是發生什麼事情？李自己應該是最清楚。

中山大學 抄襲 陳其邁

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