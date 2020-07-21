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逾2.7萬人連署罷免黃捷 罷捷團體：最慢28日提案

中央社 / 高雄21日電
罷捷團體表示，已蒐集超過2.7萬份連署書，最慢於28日向中選會提議，將遞交約3000份連署書。 圖／罷捷總部提供
罷捷團體表示，已蒐集超過2.7萬份連署書，最慢於28日向中選會提議，將遞交約3000份連署書。 圖／罷捷總部提供

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，部分不滿民眾點名要罷免時代力量高雄市議員黃捷。罷捷團體今天表示，已蒐集超過2.7萬份連署書，最慢於28日向中選會提議，將遞交約3000份連署書。

罷捷總部發言人徐尚賢表示，目前連署罷免黃捷連署份數超過2.7萬，最慢將於7月28日向中選會遞交第一階段罷免提議書。

徐尚賢說，罷捷領銜人是一名單親媽媽劉辰芳，她對政治沒有興趣，因為不滿社會混亂氛圍，決定用行動為後代樹立好榜樣，恪盡公民責任，挺身罷免黃捷。

針對罷免案，黃捷一直以來秉持尊重的立場，她聲明自己把該做的事認真做好、做滿，該盡到問政本分，剩下的就交給選民作決定。

韓國瑜被罷免後，網路串聯罷免9名高雄市議員，陸續成立連署站，頭號遭點名的有時代力量市議員黃捷和林于凱，民進黨市議員陳致中、康裕成、鄭孟洳、何權峰，高閔琳、黃文益及林智鴻也陸續被鎖定為罷免對象。

根據選罷法規定，罷免第一階段提議要1%以上選民連署、第二階段要10%以上選民連署；黃捷所在鳳山區的選舉人數是28萬7829人，也就是第一階段提議要遞交約2900份連署書。

罷免 黃捷 時代力量

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