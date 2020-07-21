陳其邁拚勁十足 選前兩周「大陸軍計畫」全市大掃街
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁不只有蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等大咖助選，從8月3日起將啟動「大陸軍計畫」，與團隊分區展開全市車隊掃街，並且邀請綠色執政縣市長和民進黨立委輪番站台。
陳其邁競選總幹事趙天麟表示，陳其邁團隊以高雄市8個立委選區為主推「大陸軍計畫」，把選區分為「8大戰區」，由8位民進黨籍立委擔任各區指揮，這個月底即可完成8大戰區的相關後援會組織。
趙天麟說，從8月3日開始，陳其邁與團隊將會進行車隊掃街，掃遍高雄各行政區，綠色執政縣市長和民進黨立委也會輪番到高雄為陳其邁站台；競選團隊並會推出親子活動、直播，擴散陳其邁的聲量，力求最後兩周最後衝刺，爭取認同陳其邁理念的選民出門投票挺陳其邁。
為替陳其邁的選情加溫，蔡英文總統19日以民進黨主席身分，在民進黨全國黨代表大會下達動員令，要求全黨上下「一天當兩天拚」，和陳其邁一起迎回高雄昔日光榮。
陳其邁競選團隊表示，蔡總統將在26日（星期日）到高雄出席「百工百業挺其邁大會」，8月1日也把社群之夜移師高雄，推出高雄限定場「人蔘大邁進」，號召「辣台派」和「邁粉」站出來支持陳其邁，8月15日投票之前的選前之夜，蔡總統預計再南下為陳其邁站台。
在蔡總統之前，行政院長蘇貞昌25日會南下參加陳其邁競選團隊在高雄展覽館舉辦的「緊衝連線大造勢」。
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