清潔隊員上班鼓吹罷免市議員 高市提職工考核議處

高市府環保局清潔隊員被檢舉上班時間鼓吹隊員連署罷免市議員，經環保局查證確有同仁於上班時間疑有行政不中立情事，環保局將依規定提送職工考核委員會議處。

網路爆料指出，環保局北鳳山區清潔隊余姓隊員，在上班時間鼓吹清運班隊員連署罷免鳳山區市議員。

環保局今天發布新聞稿指出，經查閱檢舉影片掌握確有同仁參與連署罷免，並唆使遷徙戶口至鳳山參與罷免活動等行為，環保局認定違反公務人員需行政中立的規定，將依規定提送職工考核委員會議處。

另有關鼓吹隊員連署罷免，清潔隊員可以在罷免投票日賺取出勤加班費。環保局指出，是屬戶籍居住於鳳山區的同仁於投票當日有依規定出勤需求者，應依勞動部函示「勞工同意於投票日出勤者，應加給該工作時間之工資，且應不妨礙其投票」，所以沒有所謂賺取加班費的說法。

環保局允會加強清潔隊紀律管理並責成各區清潔隊所屬人員落實行政中立，重申相關檢舉案件處理都恪守法定程序處置，毋枉毋縱的態度，若有任何具體違法事證將依法處理。