快訊

鴻海旗下富智康宣布 上半年淨虧損31.3億元

廢考試院=廢國考？多元競爭才是文官體系良藥

愛樹團體控市府亂移樹 水利局：病樹影響安全

中央社 / 高雄21日電

高雄愛樹團體今天指控高雄市政府跳票毀承諾，計畫以黑箱檢驗病樹方式，無理處死270多棵樹木。水利局表示，經實際派員調查，因這些樹木已染樹癌，嚴重影響安全才需移置。

愛樹團體3月抗議，左營翠華路旁鐵路園道工程將破壞700棵大樹，後經過居民連署及5次協調會後，水利局5月6日在說明會上承諾，會透過調整施工計畫，多保留270多棵樹。

但高雄愛樹人團長莊傑任上午召開記者會表示，市府原本說，原本700棵毀除樹木包含病樹，水利局卻更改說詞，承諾保留樹木後，改稱新增270多棵病樹，等於原先承諾保留樹木又要遭毀除。

愛樹團體認為，病樹檢驗報告黑箱，加上水利局說法不一，根本是「有政府，會砍樹」，把砍樹當政績，要求水利局別背棄承諾，提出病樹非砍不可的評估報告，同時舉辦說明會，標明需砍除及移除的樹木。

愛樹團體也宣布，將加入南部反空污行動聯盟等環保團體發起的8月9日「反空污、抗暖化」大遊行，反對左營鐵路園道毀樹、仁武工業區砍19公頃樹林，並希望3名高雄市長補選參選人對護樹、綠化及空污改善表態。

水利局表示，在傾聽民意後，已重新調整綠園規劃，將牴觸設施的100多株健康樹木移植在園區其他位置，並將需移置樹木降到剩200多株嚴重影響安全的樹木，大幅減少移植及移置數量。

經實際派員調查，水利局指出，愛樹團體所謂放棄治療病樹、遭胡亂修剪樹木，均已染樹癌，非不得已才需移置，以避免繼續傳染其他樹木，或造成安全問題，之後會盡最大努力調整，為市府及愛樹團體創造雙贏。

空污 高雄市 暖化

延伸閱讀

護樹團體轟鐵路園道工程毀樹 水利局：已努力降低影響

新店碧潭堰8月施工改善 可望重現龍舟賽熱鬧情景

中市有廢棄機油偷倒汙水人孔內 查獲最高處5年徒刑

三芝八連溪護岸崩塌 耗資1270萬整建沿岸道路

相關新聞

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

金門在上週五發放獨步全國的加碼「1+1振興券」，據了解，14萬份的振興券，目前已發出8成，約11萬1200份，縣府怕振興...

陳其邁義民廟談客家政見 林光華、楊長鎮來助勢

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天下午到三民區寶珠溝義民廟參香，客家大老、新竹市縣前縣長林光華、行政院客委會主委楊長鎮都...

「金門1+1振興券」領取超踴躍 首波發放近8成

「金門1+1振興券」在7月17日至19日於全縣5鄉鎮35個村里、44個領取點辦理首波發放作業，民眾領取踴躍，縣府估計已發...

防汛防颱考量 愛河愛之鯨22日退場拆解

今年燈會前架設在愛河上的「愛之鯨」是觀光打卡熱點，但防汛防颱考量，高市府觀光局代理局長邱俊龍今天表示，業者憂展覽風險無法...

暑假屏東推實境遊戲 讓民眾體驗「堅持的職人」

屏東縣「職人町」為提供屏東職人創造在地品牌的青年創業基地，本周在職人町舉辦「堅持的職人」實境體驗遊戲，將遊戲結合職人工作...

恆春鎮長補選前鎮長不缺席 推代理人「還我一個公道」

前屏東縣恆春鎮長盧玉棟因賄選遭被判當選無效，定8月22日補選，昨天起受理登記；繼首日前屏東縣議員張榮志大陣仗登記參選，今...

護樹團體轟鐵路園道工程毀樹 水利局：已努力降低影響

高雄左營鐵路園道工程內既有樹木1945棵，護樹團體指工程要破壞701棵，經過多次協調、說明會後，仍有529棵樹要被破壞。...

金門航空動起來 拜訪越南大使談與越捷航空結盟

金門航空籌備處總召集人陳滄江今天表示，金門航空籌備處目前在台北市的辦公室已經覓好地址，將正示運作，近期除了會向經濟部正式...

喪禮告別式可直播 高雄市一殯今啟動網路系統

高雄市民政局殯葬管理處今天啟用第一殯儀館各禮廳的「千里傳情、無限（線）思念」系統，在一殯辦理往生者喪禮的民眾，可以申請禮...

台東大目釋迦今外銷香港 未來每周一次

台東太麻里鄉大目釋迦，今天首批8百公斤外銷香港，縣長饒慶鈴宣布，太麻里鄉的大目釋迦，每週一次鮮採直接配送香港訂戶。

騎樓被占用 輪椅族與機車爭道

無障礙空間不友善，致輪椅族與車爭道險象環生，高雄市肢體殘障協會表示，人行道、騎樓常被占用，輪椅族被迫走上慢車道，易生交通...

騎樓整平 「調查住戶意願最難」

高雄市府工務局代理局長黃榮慶說，騎樓整平要先做住戶意願調查，是最困難處，高市中華五路沿線住戶同意率達75%，九如二路沿線...

熱門新聞

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

南鐵強拆爆衝突抗議對峙8小時 拆遷戶簽下緩拆2個月同意書

沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

暫緩2個月…南鐵地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

手機訊號回來啦 嘉縣水上鄉2電信訊號周一晚恢復

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。