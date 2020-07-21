愛樹團體控市府亂移樹 水利局：病樹影響安全

高雄愛樹團體今天指控高雄市政府跳票毀承諾，計畫以黑箱檢驗病樹方式，無理處死270多棵樹木。水利局表示，經實際派員調查，因這些樹木已染樹癌，嚴重影響安全才需移置。

愛樹團體3月抗議，左營翠華路旁鐵路園道工程將破壞700棵大樹，後經過居民連署及5次協調會後，水利局5月6日在說明會上承諾，會透過調整施工計畫，多保留270多棵樹。

但高雄愛樹人團長莊傑任上午召開記者會表示，市府原本說，原本700棵毀除樹木包含病樹，水利局卻更改說詞，承諾保留樹木後，改稱新增270多棵病樹，等於原先承諾保留樹木又要遭毀除。

愛樹團體認為，病樹檢驗報告黑箱，加上水利局說法不一，根本是「有政府，會砍樹」，把砍樹當政績，要求水利局別背棄承諾，提出病樹非砍不可的評估報告，同時舉辦說明會，標明需砍除及移除的樹木。

愛樹團體也宣布，將加入南部反空污行動聯盟等環保團體發起的8月9日「反空污、抗暖化」大遊行，反對左營鐵路園道毀樹、仁武工業區砍19公頃樹林，並希望3名高雄市長補選參選人對護樹、綠化及空污改善表態。

水利局表示，在傾聽民意後，已重新調整綠園規劃，將牴觸設施的100多株健康樹木移植在園區其他位置，並將需移置樹木降到剩200多株嚴重影響安全的樹木，大幅減少移植及移置數量。

經實際派員調查，水利局指出，愛樹團體所謂放棄治療病樹、遭胡亂修剪樹木，均已染樹癌，非不得已才需移置，以避免繼續傳染其他樹木，或造成安全問題，之後會盡最大努力調整，為市府及愛樹團體創造雙贏。