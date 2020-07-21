金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

金門在上週五發放獨步全國的加碼「1+1振興券」，據了解，14萬份的振興券，目前已發出8成，約11萬1200份，縣府怕振興券只集中在少數店家，規定每家企業總額上限為600萬，沒想到金門家樂福與燦坤竟在短短的3天就達標滿額，店家趕緊貼出公告，表明不再收地方振興券，但中央的振興券還是有收。

最近看到金門的各大臉書社群留言討論的都是「家樂福金門店」與「燦坤金門店」已經滿額，不在接受「1+1振興券」。家樂福家樂福公共事務服務部南區經理陳依芳表示，金門從17日開始發放「1+1振興券」，他們原本預估很快就會達到縣府訂的600萬門檻，沒想到只有短短3天，就達標滿額，她說，這兩天有收到不少消費者反映「為何不能使用」，讓他們也很為難，但一切都依照縣府的規定辦理。

陳依芳透露，民眾大多持券購買家電與民生必需品，買的都是高單價的物品，甚至有人趁機來換冷氣或是洗衣機；因為17-18日全省家樂福有推出優惠活動，消費滿2千就有9折優惠，還有「振興澎湃包」等優惠，店裡的來客數也比平日多了3成。

對於民眾反映家樂福等連鎖店為何額度只有600萬，無形中，限制了民眾的使用，縣府建設處科長陳彥志回應，當初是為了公平起見，盼讓各大小商號都能申請核銷，雨露均霑，才會對大公司設限每月上限100萬，總額新台幣600萬元，現階段不會進行政策調整，待年底時，才可能再進行滾動式調整。

「1+1振興券」到底好不好用？有民眾說，超好用，民眾蔡宜芳就說，這本來就是金酒的盈餘撥補給縣府才有的福利政策，拿到當然要買金門高粱酒，她說，金酒公司有配合推出10種套餐組合，另外，還有「辣台妹」等系列酒品，真的蠻超值的。

也有網友表示，金門不是只有家樂福，全聯，燦坤這些連鎖企業，縣府的限制是對的，這樣才可以跟金門其他的電器商、金城聯、均統，還有你家巷口的雜貨店消費，讓金門的商業振興起來。

「我覺得很難用」！鄭姓民眾說，很多熱門的消費地點，家樂福、全聯、燦坤等都有限額，全聯預定8月3日開放，估計一週內也會額滿，他直言，這種「振興」，簡單講就是對納稅人略施「小惠」，給你2000塊「等值」的「券」，你納稅人付出的代價就是掏錢替政府政策買單。以納稅錢支付發券行政成本，然後被迫在「特定領域」強迫消費，去「振興」縣長想振興的行業。而目前最迫切被振興的叫「金酒公司」，因此他們振興無上限，根本是想讓酒廠「安全下莊」的一種策略，估計最後的幾億都會往酒廠集中，他調侃的說，這個根本應該叫「安全下莊」振興券。

胡姓民眾則認為，商家普遍反映，規定太嚴格，有開發票一個月100萬，才2-3天家樂福量就爆了，本地商家覺得振興的效果不大，甚至市場上還有人專門在收券，他憂心，真的能振興經濟，還是淪為少數人「洗錢」的管道。