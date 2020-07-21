快訊

中獎民眾氣炸！抽到藝fun券卻無法驗證 文化部回應了

越界陸船屢勸不聽 金門海巡霰彈槍強勢登檢扣留

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門人的購買力太強了，短短3天，家樂福金門店與燦坤收到的「1+1振興券」都達到600萬，店家趕緊貼出公告，表示不收了。圖／摘自燦坤金門店臉書
金門人的購買力太強了，短短3天，家樂福金門店與燦坤收到的「1+1振興券」都達到600萬，店家趕緊貼出公告，表示不收了。圖／摘自燦坤金門店臉書

金門在上週五發放獨步全國的加碼「1+1振興券」，據了解，14萬份的振興券，目前已發出8成，約11萬1200份，縣府怕振興券只集中在少數店家，規定每家企業總額上限為600萬，沒想到金門家樂福與燦坤竟在短短的3天就達標滿額，店家趕緊貼出公告，表明不再收地方振興券，但中央的振興券還是有收。

最近看到金門的各大臉書社群留言討論的都是「家樂福金門店」與「燦坤金門店」已經滿額，不在接受「1+1振興券」。家樂福家樂福公共事務服務部南區經理陳依芳表示，金門從17日開始發放「1+1振興券」，他們原本預估很快就會達到縣府訂的600萬門檻，沒想到只有短短3天，就達標滿額，她說，這兩天有收到不少消費者反映「為何不能使用」，讓他們也很為難，但一切都依照縣府的規定辦理。

陳依芳透露，民眾大多持券購買家電與民生必需品，買的都是高單價的物品，甚至有人趁機來換冷氣或是洗衣機；因為17-18日全省家樂福有推出優惠活動，消費滿2千就有9折優惠，還有「振興澎湃包」等優惠，店裡的來客數也比平日多了3成。

對於民眾反映家樂福等連鎖店為何額度只有600萬，無形中，限制了民眾的使用，縣府建設處科長陳彥志回應，當初是為了公平起見，盼讓各大小商號都能申請核銷，雨露均霑，才會對大公司設限每月上限100萬，總額新台幣600萬元，現階段不會進行政策調整，待年底時，才可能再進行滾動式調整。

「1+1振興券」到底好不好用？有民眾說，超好用，民眾蔡宜芳就說，這本來就是金酒的盈餘撥補給縣府才有的福利政策，拿到當然要買金門高粱酒，她說，金酒公司有配合推出10種套餐組合，另外，還有「辣台妹」等系列酒品，真的蠻超值的。

也有網友表示，金門不是只有家樂福，全聯，燦坤這些連鎖企業，縣府的限制是對的，這樣才可以跟金門其他的電器商、金城聯、均統，還有你家巷口的雜貨店消費，讓金門的商業振興起來。

「我覺得很難用」！鄭姓民眾說，很多熱門的消費地點，家樂福、全聯、燦坤等都有限額，全聯預定8月3日開放，估計一週內也會額滿，他直言，這種「振興」，簡單講就是對納稅人略施「小惠」，給你2000塊「等值」的「券」，你納稅人付出的代價就是掏錢替政府政策買單。以納稅錢支付發券行政成本，然後被迫在「特定領域」強迫消費，去「振興」縣長想振興的行業。而目前最迫切被振興的叫「金酒公司」，因此他們振興無上限，根本是想讓酒廠「安全下莊」的一種策略，估計最後的幾億都會往酒廠集中，他調侃的說，這個根本應該叫「安全下莊」振興券。

胡姓民眾則認為，商家普遍反映，規定太嚴格，有開發票一個月100萬，才2-3天家樂福量就爆了，本地商家覺得振興的效果不大，甚至市場上還有人專門在收券，他憂心，真的能振興經濟，還是淪為少數人「洗錢」的管道。

金門「1+1振興券」的發放作業，金門縣長楊鎮浯（左二）相當重視，圖為他與團隊在發放現場滾動式檢討發放作業。記者蔡家蓁／攝影
金門「1+1振興券」的發放作業，金門縣長楊鎮浯（左二）相當重視，圖為他與團隊在發放現場滾動式檢討發放作業。記者蔡家蓁／攝影
金門「1+1振興券」於上週五發放，民眾排隊領取相當踴躍。記者蔡家蓁／攝影
金門「1+1振興券」於上週五發放，民眾排隊領取相當踴躍。記者蔡家蓁／攝影

金門 家樂福 蔡宜芳

延伸閱讀

金門航空動起來 拜訪越南大使談與越捷航空結盟

家樂福：併購頂好 無壟斷問題

家樂福搶「鮮」機 結盟虱目魚加工廠

OIE贈1萬劑牛結節疹疫苗 23日起金門牛施打

相關新聞

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

金門在上週五發放獨步全國的加碼「1+1振興券」，據了解，14萬份的振興券，目前已發出8成，約11萬1200份，縣府怕振興...

陳其邁義民廟談客家政見 林光華、楊長鎮來助勢

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天下午到三民區寶珠溝義民廟參香，客家大老、新竹市縣前縣長林光華、行政院客委會主委楊長鎮都...

「金門1+1振興券」領取超踴躍 首波發放近8成

「金門1+1振興券」在7月17日至19日於全縣5鄉鎮35個村里、44個領取點辦理首波發放作業，民眾領取踴躍，縣府估計已發...

防汛防颱考量 愛河愛之鯨22日退場拆解

今年燈會前架設在愛河上的「愛之鯨」是觀光打卡熱點，但防汛防颱考量，高市府觀光局代理局長邱俊龍今天表示，業者憂展覽風險無法...

暑假屏東推實境遊戲 讓民眾體驗「堅持的職人」

屏東縣「職人町」為提供屏東職人創造在地品牌的青年創業基地，本周在職人町舉辦「堅持的職人」實境體驗遊戲，將遊戲結合職人工作...

恆春鎮長補選前鎮長不缺席 推代理人「還我一個公道」

前屏東縣恆春鎮長盧玉棟因賄選遭被判當選無效，定8月22日補選，昨天起受理登記；繼首日前屏東縣議員張榮志大陣仗登記參選，今...

護樹團體轟鐵路園道工程毀樹 水利局：已努力降低影響

高雄左營鐵路園道工程內既有樹木1945棵，護樹團體指工程要破壞701棵，經過多次協調、說明會後，仍有529棵樹要被破壞。...

金門航空動起來 拜訪越南大使談與越捷航空結盟

金門航空籌備處總召集人陳滄江今天表示，金門航空籌備處目前在台北市的辦公室已經覓好地址，將正示運作，近期除了會向經濟部正式...

喪禮告別式可直播 高雄市一殯今啟動網路系統

高雄市民政局殯葬管理處今天啟用第一殯儀館各禮廳的「千里傳情、無限（線）思念」系統，在一殯辦理往生者喪禮的民眾，可以申請禮...

台東大目釋迦今外銷香港 未來每周一次

台東太麻里鄉大目釋迦，今天首批8百公斤外銷香港，縣長饒慶鈴宣布，太麻里鄉的大目釋迦，每週一次鮮採直接配送香港訂戶。

騎樓被占用 輪椅族與機車爭道

無障礙空間不友善，致輪椅族與車爭道險象環生，高雄市肢體殘障協會表示，人行道、騎樓常被占用，輪椅族被迫走上慢車道，易生交通...

騎樓整平 「調查住戶意願最難」

高雄市府工務局代理局長黃榮慶說，騎樓整平要先做住戶意願調查，是最困難處，高市中華五路沿線住戶同意率達75%，九如二路沿線...

熱門新聞

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

南鐵強拆爆衝突抗議對峙8小時 拆遷戶簽下緩拆2個月同意書

暫緩2個月…南鐵地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

手機訊號回來啦 嘉縣水上鄉2電信訊號周一晚恢復

金門航空動起來 拜訪越南大使談與越捷航空結盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。