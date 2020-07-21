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陳其邁義民廟談客家政見 林光華、楊長鎮來助勢

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（右一）今天下午到三民區寶珠溝義民廟參香，新竹市縣前縣長林光華（左二）、行政院客委會主委楊長鎮（左一）助勢。記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（右一）今天下午到三民區寶珠溝義民廟參香，新竹市縣前縣長林光華（左二）、行政院客委會主委楊長鎮（左一）助勢。記者楊濡嘉／攝影

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天下午到三民區寶珠溝義民廟參香，客家大老、新竹市縣前縣長林光華、行政院客委會主委楊長鎮都到場助勢，為陳其邁的客家政見背書，爭取客家選票。

陳其邁談到客家政見時說，客家文化是台灣非常優美而且重要的文化，希望未來能夠加強保存客家文化，也要在非客家庄的地區增加客語教學，更重要是要跟客委會密切合作以保存傳統客家文化。

陳其邁以美濃客家庄保存情況為例，整個美濃將客家傳統文化保存得很好，可以說都是博物館；假如能夠結合地方創生，把觀光、農業跟整個美濃客家人的生活日常都融入配套的觀光旅遊，相信不僅能讓大家更了解、認識、喜歡客家文化，也能夠促進地方觀光。

他提到美濃的「庄頭巴士」，強調如能當選市長，未來會再強化，不僅是庄頭巴士，還要推公車小黃，活絡美濃和附近幾個區，連結高雄東九區的觀光的動線。

陳其邁表示，客家庄重點文化保存、語言保存及活絡客家文化事務基金會，都會重視，並會讓組織預算能夠得到更多支援，愛河旁的客家文物館也要善加運用，要讓更多人體驗客家文創、歌曲、活動整體的客家文化之美。

他說，客家文化園區是他當高雄市代理市長時跟中央爭取一筆2.5億預算規畫建置的，希望有機會把文化園區的規擴大，做更多客家文化的推廣和傳承。

客家文化 陳其邁 美濃

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