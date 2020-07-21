「金門1+1振興券」領取超踴躍 首波發放近8成

「金門1+1振興券」在7月17日至19日於全縣5鄉鎮35個村里、44個領取點辦理首波發放作業，民眾領取踴躍，縣府估計已發放將近8成，約11萬2千份，縣府建設處今天也提醒尚未領取之鄉親，可於第二階段領取時間109年7月29日至31日至戶籍所在地鄉(鎮)公所請領。

縣府建設處表示， 「金門1+1振興券」在上週發放，整體作業流程順暢，民眾領取踴躍，相關使用方法已公告於金門縣政府建設處官網「1+1振興券」專區，並同步建立「常見問答」供民眾使用參考，且為利鄉親掌握金門縣1+1振興券相關資訊，建設處於臉書「金門縣政府粉絲團」不定時更新最新動態。

建設處科長陳彥志表示，為方便在地業者收券兌現，服務人員也在現場逐張掃描產製核銷流水編號清冊及領據後，核章於文件，申請款項將於本府審查文件無誤後逕匯入所申金融帳戶，約需3至5個工作天。第2次以上申請核銷，只需攜帶公司大小章(或發票章)及已核章之1+1振興券即可。

只要設籍於金門縣具商業（公司）登記或營業（稅籍）登記在冊者，皆可到商號(公司)之設籍鄉(鎮)公所核銷，核銷期間：109年8月10日起至110年2月28日，每周一、二上班時間0800-1200、1330-1730（視作業情形滾動檢討）。

陳彥志也說，為了雨露均霑，讓各行各業都可以申請，核銷金額限制，公司需開立統一發票：每月上限新台幣100萬元，總額新台幣600萬元；開立普通收據，每月上限新台幣10萬元，總額新台幣60萬元。相關資訊可至縣府官網「1+1振興券」專區及建設處臉書粉絲團。