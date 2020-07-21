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防汛防颱考量 愛河愛之鯨22日退場拆解

中央社 / 高雄21日電

今年燈會前架設在愛河上的「愛之鯨」是觀光打卡熱點，但防汛防颱考量，高市府觀光局代理局長邱俊龍今天表示，業者憂展覽風險無法再展延，22日清晨進行拆解，將會交通管制部分路段兩天。

愛之鯨裝置藝術設置在七賢橋南側，完全塑材打造，今年1月21日在愛河上亮相，吸引不少燈節賞燈遊客及民眾打卡拍照，一度成為最夯的景點。

隨著汛期雨季來臨，架設在愛河上的愛之鯨可能影響水流防汛，一度計畫在3月拆解，後來展延到5月底。邱俊龍說，經與出資業者協調延到暑假後再拆除，但是業者基於展出風險，不願再展延展期。

邱俊龍指出，基於尊重要業的考量，今天是愛之鯨展示的最後一天，明天清晨6時吊車進場進行作業，包括交通維持及作品拆解等，預計要占用七賢橋兩個工作天。

愛之鯨是前市府與新象活動推展中心、瀚亞設計公司合作，邀請美國建築設計團隊「StudioKCA」合作，由藝術家柯傑生（Jason Klimoski）創作「愛河．愛之鯨」裝置藝術品，配合2020高雄燈會藝術節期間展出。

作品透過全民生活日常回收資源「你丟我撿」運動，打造巨型鯨魚裝置藝術，意在提醒民眾對於海洋廢棄物造成的生態環境污染議題的重視。

愛之鯨的身軀露出水面高度15公尺，橫向直徑也15公尺、重約50噸，於愛河展期前後約200天，邱俊龍表示，吸引遊客數逾200萬人次。

愛河 裝置藝術

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