暑假屏東推實境遊戲 讓民眾體驗「堅持的職人」

屏東縣「職人町」為提供屏東職人創造在地品牌的青年創業基地，本周在職人町舉辦「堅持的職人」實境體驗遊戲，將遊戲結合職人工作內容，設計成實境遊戲，供民眾體驗。屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，民眾來體驗職人的日常。

由「醞釀藝文」和「屏東職人町」共同打造的實境解謎遊戲「堅持的職人」首次將職人的工作日常轉變成遊戲體驗，並結合故事貫穿全場，用不同以往的角度探索屏東職人町。

「堅持的職人」實境體驗遊戲主辦單位將職人町化為實境體驗場所，玩家化身成職人小幫手，領取任務包後依照任務卡，尋找需要協助的職人店家。

「堅持的職人」遊戲時間共40分鐘，遊戲需要3人1組才能進行，而玩家必須去模型爆炸多的實驗室、入圍金鐘獎的攝影棚、色號比頭髮多的漆店、老闆有點帥的咖啡廳進行體驗。

參加者完成指定任務後，可換取禮物盒及鑰匙獲得禮物。禮物內容豐富，包括職人町活動店家50元折價劵、扶植青創力及職人隨機商品，如隨機獲得一份新秘宗霓工作室、平鋪黑豬、藝心軒手創藝術、自遊玩玩具實驗室、瘋土耳其限定商品或課程等折價劵。

屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，即日起，事先預約報名體驗職人的日常活動，每天下午2時到7時，就可找親友組隊體驗實境體驗遊戲。