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恆春鎮長補選前鎮長不缺席 推代理人「還我一個公道」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮長補選，民進黨提名的縣議員陳文弘（中）今天上午由數名競選幹部陪同辦理登記，隨後展開拜票行程。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮長補選，民進黨提名的縣議員陳文弘（中）今天上午由數名競選幹部陪同辦理登記，隨後展開拜票行程。記者潘欣中／攝影

屏東縣恆春鎮長盧玉棟因賄選遭被判當選無效，定8月22日補選，昨天起受理登記；繼首日前屏東縣議員張榮志大陣仗登記參選，今天民進黨提名的縣議員陳文弘一早由競選幹部陪同登記，強調補選「是承擔責任，不該大張旗鼓」；恆春鎮代會副主席陳進興由和盧玉棟和上百支持者陪同登記，宣傳車不斷廣播「支持陳進興，疼惜盧玉棟，還盧玉棟一個公道」。

國民黨前縣議員張榮志前年狹著縣議員四連霸氣勢轉換選鎮長，雖輸給爭取連任的盧玉棟，但敗選後提告「當選無效」成功，昨天由前國民黨立委蘇清泉及多位民代、里長等上百名支持者陪同下前往登記，「凍蒜」不絕於耳，他並在恆春鎮公所前發表參選演說，感嘆恆春是知名觀光重鎮，近年發展卻停滯，要以「老師傅」角色帶領恆春邁向更好的未來。

由前鎮長盧玉棟力挺的陳進興最早表態並成立競選總部，打出「延續清廉和福利政策、還盧玉棟一個公道」口號；陳進興上午從老家四溝里信仰中心出發，以車隊方式前往鎮公所登記，宣傳車沿途不斷廣播「支持陳進興，疼惜盧玉棟，還盧玉棟一個公道」；他強調，盧任內的社福政策未來絕不會斷，並延續捍衛外地垃圾不進恆春、爭取調高核三回饋金、爭取屏南快速道路等盧一貫的政策主張。

有別於另2人的大陣仗，陳文弘上午由數名競選幹部陪同登記，他說，補選本不該發生，2年當4年用是責任開始，頻繁的選舉勞民傷財，大量支持者擠到鎮公所外，影響正常公務執行，登記參選只是過程，擘畫「學童游泳免費、建親子共融公園、路平」等對鎮民有益的政策，遠勝過動員吶喊的聲量。

陳文弘及陳進興同是民進黨籍，今天先後登記後，形成綠營同室操戈局面；民進黨屏東縣黨部主委許展維說，陳進興未參與黨內出選，登記形同脫黨參選，週四補選登記結束後，將召開評委會開除陳進興黨籍，如幫非黨籍提名候選人站台，後續都會受到黨紀處分。

屏東縣恆春鎮長補選，鎮代會副主席陳進興（中）今天由前鎮長盧玉棟（左）和上百支持者陪同辦理登記。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮長補選，鎮代會副主席陳進興（中）今天由前鎮長盧玉棟（左）和上百支持者陪同辦理登記。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮長補選，本屆競選失利的前屏東縣議員張榮志（中）昨天大陣仗登記參選並發表參選演 說。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮長補選，本屆競選失利的前屏東縣議員張榮志（中）昨天大陣仗登記參選並發表參選演 說。記者潘欣中／攝影

陳進興 恆春 屏東縣

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