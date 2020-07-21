大目種釋迦外銷啟航 首批168箱配送香港

今年台東大目種釋迦外銷啟航，首批168箱特級品禮盒裝今天配送給香港訂戶，後續每週一次冷藏直接配送到香港。

今天上午在農民和台東縣長饒慶鈴的歡送下，800公斤的太麻里鄉大目種釋迦分裝在168箱的紙盒內，送上貨櫃後直奔高雄小港機場飛到香港，「168」希望台東釋迦一路發。

饒慶鈴表示，今年由於氣候穩定，太麻里鄉的大目釋迦更是鮮甜爽口，產期從現在開始，一直收成到明年3、4月。太麻里大目釋迦不只拿下全國第一名產銷班頭銜，還獲得香港市場青睞。

她說，今天採收明天就直達香港訂購者的手上，立刻品嘗香甜、新鮮的大目釋迦。根據前線市場情報，目前3公斤一盒新台幣1960元，高價進軍香港高端市場。

台東縣政府農業處表示，今天特別選在上午9時48分啟動裝櫃，就是希望台東大目釋迦運銷直飛香港，可以「就是發」讓農民賺大錢，畢竟大目釋迦台東種植面積有2500多公頃，年產量高達2萬8000公噸，是台東最重要的經濟果樹。