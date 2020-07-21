吳益政指公共政策理解薄弱 李眉蓁：有年輕觀點

台灣民眾黨高雄市長參選人吳益政今天說，中國國民黨派對手李眉蓁選是害她與國民黨，「越級打怪」暴露李眉蓁公共政策理解薄弱；李眉蓁陣營說，李眉蓁觀點年輕，朝新方向前進。

吳益政上午接受電台專訪表示，李眉蓁是很好的民意代表，但國民黨不要想著即使李眉蓁這次選不上，還能培養下次選立法委員，越級打怪暴露李眉蓁公共政策理解薄弱，讓國民黨支持者都想改而支持他。

他說，他曾在前高雄市長韓國瑜遭罷免後評估，民主進步黨對手陳其邁支持度約在48％到50％、國民黨派誰大概都11％，而他是9％，當選看起來是不可能任務，仍想出來為高雄發聲。

吳益政表示，就算韓國瑜站台也不會改變選舉，聲量就算會短時間內上升，重點仍在高雄主體性。最主要是國民黨失去方向，對人才培養、高雄優先順序的嗅覺失能。

他說，補選投票率約5成，他現在主要先做好布局，再次引爆。選戰策略還是針對民進黨，陳其邁要抱貓沒關係，但這非主軸，希望聚焦高雄低薪負債、統籌分配款公平性，以改善高雄結構性問題。1090720