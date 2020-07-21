護樹團體轟鐵路園道工程毀樹 水利局：已努力降低影響

高雄左營鐵路園道工程內既有樹木1945棵，護樹團體指工程要破壞701棵，經過多次協調、說明會後，仍有529棵樹要被破壞。水利局表示，重新檢討綠園道內步道等配置後，牴觸問題樹木已減為237棵，其中102棵黑板樹還需要再會勘決定。

今上午高雄愛樹人團、南部反空汙行動聯盟、要健康婆婆媽媽團等團體到市府四維行政中心抗議市府毀樹，並預告8月9日將發起反空汙、抗暖化大遊行，表達愛樹、反對毀樹訴求，水利局副局長梁錦淵出面接受陳情。

護樹團體指出，高雄氣溫動輒逾35度、空氣品質惡劣，毀樹行徑將讓民眾更熱、空氣更糟，今年3月起的高雄市左營鐵路園道工程被爆出1945棵樹，要被破壞701棵，經協調、說明會後，仍有529棵樹要破壞，也有胡亂修剪、移植等情形。

梁錦淵說，工程初期規畫確實有 701棵樹需處置，但經與居民、相關團體會勘及說明會，重新調整共同管溝的位置及步道等設施，有影響的樹已減至237棵。

梁錦淵說，237棵樹中，有70多棵枯木及45棵果樹和掌葉蘋婆、木棉樹等，里長希望處理45棵樹；另有102棵位於翠華路以西的黑板樹，後來也達成共識，將再邀相關單位會勘，有公共危險疑慮的再移，「會勘還沒辦，數字還會再變化」。

水利局事後也發聲明強調，必須移置的237棵樹，均為當地里長與里民反映嚴重影響居民生活品質及安全性的果樹、掌葉蘋婆、木棉樹及黑板樹，並參酌各方意見後才確定。愛樹團體聲稱對529棵樹理由不明的破壞，與事實有相當程度的出入。