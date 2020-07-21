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喪禮告別式可直播 高雄市一殯今啟動網路系統

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市民政殯葬管理處啟動第一殯儀館各禮廳的網路直播系統。圖／高雄市民政殯葬管理處提供
高雄市民政殯葬管理處啟動第一殯儀館各禮廳的網路直播系統。圖／高雄市民政殯葬管理處提供

高雄市民政局殯葬管理處今天啟用第一殯儀館各禮廳的「千里傳情、無限（線）思念」系統，在一殯辦理往生者喪禮的民眾，可以申請禮廳直播，包括從網路了解禮廳布置情形、告別式進行情況。

殯管處長石慶豐表示，在一殯各禮廳辦理喪事的家屬，可以向殯管處申請直播，殯管處會給申請者一組帳號和密碼，透過這組帳號和密碼可以進入直播系統，從租用禮廳起到完成告別式，都可以直播；但是，這不是殯管處在各禮廳設錄影設備直播，是申請的民眾可用手機拍攝禮廳現況，透過殯管處的網路直播

石慶豐表示，辦理親屬喪禮的民眾也可以在禮儀公司布置禮廳時，即請禮儀公司直播布置情形，不必趕到現場即可了解禮廳布置進度。

民政局表示，傳統公祭儀式須祭拜者到公祭會場，往生者親友可能因為時間、空間之故，無法到場參公祭場參加告別式，殯管處期透過網路直播的方式，提供無法到告別式場的民眾藉由網路直播遙祭。

網路直播 告別式 高雄市

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