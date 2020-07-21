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台東大目釋迦今外銷香港 未來每周一次
台東太麻里鄉大目釋迦，今天首批8百公斤外銷香港，縣長饒慶鈴宣布，太麻里鄉的大目釋迦，每週一次鮮採直接配送香港訂戶。
饒慶鈴指出，今年由於氣候穩定，讓太麻里鄉的大目釋迦更是鮮甜爽口，產期從現在開始，一直收成到明年3、4月。太麻里大目釋迦不只拿下全國第一名產銷班頭銜，還獲得香港市場青睞。
她說，今天採收明天就直達香港訂購者的手上，立刻品嘗香甜、新鮮的大目釋迦。根據前線市場情報，目前3公斤一盒新台幣1千960元，高價進軍香港高端市場。
首批約8百公斤大目釋迦今天從太麻里地區農會裝箱上車，運抵高雄小港國際機場後，再由飛機運送到香港。包括饒慶鈴、農糧署東區分署長徐煇妃及台東縣農會總幹事戴振東到場見證。
縣府農業處表示，該活動特別選在9點48分啟動，就是希望台東大目釋迦運銷直飛香港，可以「就是發」讓農民賺大錢，畢竟大目釋迦台東種植面積有2千5百多公頃，年產量高達2萬8千公噸，是台東最重要的經濟果樹。
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