台東大目釋迦今外銷香港 未來每周一次

台東太麻里鄉大目釋迦，今天首批8百公斤外銷香港，縣長饒慶鈴宣布，太麻里鄉的大目釋迦，每週一次鮮採直接配送香港訂戶。

饒慶鈴指出，今年由於氣候穩定，讓太麻里鄉的大目釋迦更是鮮甜爽口，產期從現在開始，一直收成到明年3、4月。太麻里大目釋迦不只拿下全國第一名產銷班頭銜，還獲得香港市場青睞。

她說，今天採收明天就直達香港訂購者的手上，立刻品嘗香甜、新鮮的大目釋迦。根據前線市場情報，目前3公斤一盒新台幣1千960元，高價進軍香港高端市場。

首批約8百公斤大目釋迦今天從太麻里地區農會裝箱上車，運抵高雄小港國際機場後，再由飛機運送到香港。包括饒慶鈴、農糧署東區分署長徐煇妃及台東縣農會總幹事戴振東到場見證。