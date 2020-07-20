千里遙祭追思 高市21日開辦公祭網路直播
受疫情影響，很多在海外民眾於親友過世時無法親臨送別而遺憾，高雄市殯葬管理處第一殯儀館10處禮廳建置「千里傳情、無線思念」系統明天起啟用，讓無法親臨祭拜者遙祭追思。
高雄市殯葬管理處長石慶豐指出，這項建置計畫來自於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，很多親友因為時間、空間或是受限疫情隔離之故，無法親臨追悼親友而遺憾終身，市殯建置系統要提供更多民眾方便追思方式。
「千里傳情、無限（線）思念」系統21日啟用，民眾可透過網路直播方式讓祭拜無距離。
高雄市代理市長楊明州表示，因應網路世界發達，e化資訊便捷，高雄市提供免費高速無線網路（FBM-WIFI），使用者只需將直播網址（例如Facebook或YouTube串流平台）轉貼到殯葬處網頁，家屬即可將直播網址分享給親友追思，歡迎利用。
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