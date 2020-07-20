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恆春鎮長補選 登記首日前議員張榮志大陣仗登記參選

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
前縣議員張榮志（左）登記完後，在鎮公所前發表參選演說，隨後展開掃拜票。記者陳弘逸／翻攝
前縣議員張榮志（左）登記完後，在鎮公所前發表參選演說，隨後展開掃拜票。記者陳弘逸／翻攝

恆春鎮長補選今天開始登記，一早由國民黨推出的前縣議員張榮志在2百名支持者陪同下，搶先至恆春鎮公所登記。本次鎮長補選分別由民進黨籍現任議員陳文弘、恆春鎮民代表陳進興、獨立書店老闆娘郭德慧宣布參選，但今天只有張榮志搶頭香，並大陣喊話「老師傅上陣，就是不要讓恆春繼續空轉」。對此，另外3人預計在21日前往登記。

前恆春鎮長盧玉棟因賄選遭判當選無效，而恆春鎮長補選將於8月22日投票，這段期間，分別由國民黨推出的前縣議員張榮志、民進黨籍現任議員陳文弘、恆春鎮民代表陳進興、獨立書店老闆娘郭德慧相繼宣布參選。

鎮長補選登記首日，前縣議員張榮志在2百名支持者陪同下，大陣仗前往恆春鎮公所辦理手續。登記完成後，便在鎮公所前發表參選演說，演說結束後，即展開掃拜票。

張榮志表示，恆春半島是台灣知名的觀光景點，但近幾年公共建設到地方發展幾乎陷入停滯，因此，希望能透過自身在地經營超過20年的經驗，讓恆春鎮不再空轉。

此外，張還說，這次恆春鎮長補選，是因前鎮長賄選，因此呼籲另外3名候選人，承諾清白參選，面對選前金援贊助及不當承諾，也必須悍然拒絕。

鎮長補選登記，除了張榮志搶頭香之外，民進黨籍現任議員陳文弘、恆春鎮民代表陳進興、獨立書店老闆娘郭德慧，也預計在明天前往登記。

恆春鎮長補選登記首日，前縣議員張榮志大陣仗前往恆春鎮公所登記。記者陳弘逸／翻攝
恆春鎮長補選登記首日，前縣議員張榮志大陣仗前往恆春鎮公所登記。記者陳弘逸／翻攝
恆春鎮長補選登記首日，前縣議員張榮志大陣仗前往恆春鎮公所登記，並在支持者陪同下在鎮公所前發表參選演說。記者陳弘逸／翻攝
恆春鎮長補選登記首日，前縣議員張榮志大陣仗前往恆春鎮公所登記，並在支持者陪同下在鎮公所前發表參選演說。記者陳弘逸／翻攝

恆春 民進黨 陳進興

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