屏東大店長課程 殯葬鋁門窗老店業者也來進修

屏東縣政府開辦的「大店長」系列課程邁入第6屆，今天舉行結訓課程並展現成果，學員包括殯葬業及開業20年的鋁門窗業者，多認為學習到企業制度化及企業文化的重要。

屏東縣政府開辦的「大店長」課程，從第1屆開始就請來王品董事張勝鄉當講師，而上過大店長課程的企業學員也成為講師群，第6屆結業的學員有28人，除了有不少烘焙業外，還有設計業、殯葬業、30年家具店、20年鋁門窗業及20多年的冰糖醬鴨店及麵店。

縣長潘孟安表示，屏東是個逐夢的地方，希望每個人都可以圓夢。

經營超過20年的金韋鋁門窗業者韋銘法表示，「大店長」課程讓他學習到企業的制度化，以及企業文化的重要，過去讓同仁們各自運作，但缺乏團體討論與任務編組，經過7週魔鬼訓練，他已經有了經營方略。

隆昌家具店經營30年，第2代簡誌緯參加「大店長」課程，他表示，透過課程可學習到行銷方法與工作標準化的流程，對第2代傳產轉型有很大的幫助。

從事殯葬業7年的恆衍生命關懷經理高鵬飛表示，16歲開始從事殯葬業，至今遇到瓶頸，發現身邊一些朋友上了「大店長」課程後，不但變得更有氣質，且企業更上軌道，於是大膽報名參加，起初還擔心會不會因殯葬這行而不被錄取，沒想到能幸運錄取。

張勝鄉鼓勵高鵬飛在殯葬業加入人文，也讓高鵬飛在今天的成果展示中，寫出自己的使命感「讓生者用有溫度的方式緬懷並祝福轉生者」，同時藉由人文的加入讓更多年輕人願投入殯葬業。

高鵬飛公司提供客製化的紙紮，他笑著說，連手槍、子彈、防彈衣等都有紙紮，這是「小弟希望大哥死後，到了陰間仍可以使用」。

縣府「大店長」課程目前已培育6期共163名屏東在地創業家穩定發展，並擴大事業體。