屏縣府捐日美城市防疫物資 海外媒體報導做外交

全球各地新冠肺炎疫情仍延燒，屏東縣長潘孟安指示縣府團隊籌募防護面罩、手套、護目鏡等，捐贈日本及美國等22個城市，當地媒體紛紛報導，為台灣做良好國民外交。

潘孟安自5月起指示縣府團隊募新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫物資，捐贈給海外需要的城市，縣府表示，累計至7月已陸續送出超過1萬份物資，包括美國、日本22個城市受惠。

捐贈的城市包括日本大阪市、神戶市、兵庫縣、鹿兒島縣、靜岡縣、千葉縣、鎌倉市、札幌市、東京都足立區、福岡縣及美國亞利桑那州、佛羅里達州邁阿密陽光小島灘市等22個城市。

潘孟安表示，屏東作為地方政府，儘管資源有限，仍希望拋磚引玉，提供國際援助，讓「Pingtung canhelp」力量傳揚出去。

受贈城市除了在臉書Facebook、推特Twitter等社群網路平台公開致謝外，美國世界日報、日本的每日新聞、朝日新聞、產經新聞、讀賣新聞、神戶新聞、日本海新聞等多家媒體也報導來自台灣屏東的善心與熱情。

日本丹波篠山市市長說，曾拜會屏東縣政府，台灣的民眾對日本充滿好意，讓他開始喜歡上台灣。

日治時期為屏東縣建造地下水庫二峰圳的水利技師鳥居信平，出身日本袋井市，縣府特別捐贈防疫物資給袋井市，市長原田英之表示，與屏東縣交流已長達10多年，屏東縣珍惜前人所給的緣，「讓我們感到非常開心」。

美國陽光小島灘市在推特上感謝屏東縣政府和姐妹市恆春鎮的慷慨捐贈，感謝在困難時期給予的幫助和支援。