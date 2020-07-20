槍、彈製化紙紮都能做 屏東再產28名「大店長」

屏東縣政府所開辦的「大店長」系列課程，已邁入第6年，目前已培育163名屏東在地青年創業家穩定發展。本次「大店長」課程，共有28名來自各行各業的店長，歷時7周訓練於今天上午在青創聚落，舉辦結訓典禮。其中，還有殯葬業者，推出手槍、子彈的紙紮，並主打什麼都能做的客製化紙紮。

根據統計，「大店長」系列課程已培育163名屏東在地青年及創業家穩定發展，並逐漸擴大事業體。屏東縣政府期盼，來自「大店長聯盟」的創業青年，能為屏東縣農林漁牧至餐桌的產業鏈帶來創新與升級。

屏東縣長潘孟安表示，每一位創業者的企業經營能力令人讚佩，再透過縣府辦理的「大店長」課程，讓創業者藉此平台可相互交流、諮詢與討論，此外，縣府仍會積極輔導青年創業，並透過「大店長」、「農業大學」等方式，給予民眾足夠的資源與輔導，成為縣民最強大的後盾。

參與關於「大店長」系列課程的隆昌家具店長簡誌緯表示，透過課程可學習到許多企業文化、行銷方法與工作標準化的流程，讓第二代傳產轉型有很大的幫助，還能改善許多工作斷層與作法標準不一的問題，以及如何讓店家或公司營運能更有效率。

簡誌緯還說，隆昌家具在地經營超過30年，秉持著誠信與專業服務超過上千位客人，由於自己代表隆昌家具成為第二代接手經營，因此，除了延續之前的服務品質，更提供全新的家具配置規畫服務，也可依據每位消費者家中的格局來配置家具，這樣的概念也是受到課程影響所衍生出的做法。

恆衍生命關懷經理高鵬飛指出，新型紙紮產業近2到3年才引進屏東，而客製化紙紮，有別於部分傳統紙紮帶來的恐懼感，例如，以往會以燒紙房子、紙紮人金童玉女等，但現在客製化的比較精緻，甚至能依據往生者生前的物品做成與現實相近的紙紮。