快訊

影／大貨車關渡橋上摔破數百醋瓶子 醋酸滿地味道刺鼻

入櫃的腐女與男同志：「BL慎入」的自我否定現象

結紮計畫減少馬祖野貓 有效控制增長速度

中央社 / 連江縣20日電

馬祖各島為封閉性島嶼生態，為建立人類與野貓共生的友善島嶼，馬祖結紮計畫發起人吳喬安第4年進行馬祖街貓絕育手術（TNR），至今已結紮馬祖318隻貓。

馬祖結紮計畫發起人吳喬安表示，街貓過多將干擾人的生活和當地物種，馬祖是封閉型島嶼，只進不出，對生態環境的影響力大，為了要幫助流浪貓和其他物種達到生態平衡，希望以人道方式減少流浪貓數量，藉絕育手術控制流浪動物的增長速度。

現居台中的吳喬安開始關注馬祖的緣由，表示是看到網友拍攝大量流浪貓的照片，因此聯絡愛寶動物醫院院長謝旻莉共同調查，因誘捕到太多貓，所以首次來就結紮26隻，並歷時4年募款來南竿進行結紮計畫，每次募集所需費用約新台幣9萬元，7月利用3天結紮83隻貓，帶領6名志工、醫療團2名獸醫與4名醫助共同參與。

吳喬安表示，105年利用生物行為學進行貓點調查，計算南竿約1200多隻街貓。當時的南竿總人口數為1萬2531人，貓與人的比例近1比10，但4年下來控制有成，以仁愛村為例，當初約38至45隻貓，第1年結紮14隻貓，每年都會再進行貓點跟村訪詢問，到今年只有4隻新貓。

馬祖早期解決流浪動物就是捕捉收容，野貓也可能誤食毒亡。吳喬安救援的方式就是加速TNR，並持續追蹤及控管，同時加強宣導不棄養的觀念，不僅做街貓結紮手術，也連結連江縣產業發展處的資源，並經營臉書（Facebook）貓天堂粉絲專頁，發展對台灣流浪動物的救援及中途，希望建立人類、動物與貓共生的島嶼。（編輯：李錫璋）1070720

結紮 馬祖 手術

延伸閱讀

岳明師生駕帆船環島抵國之北疆 馬祖海巡平安戒護

人潮爆炸！馬祖旅遊超夯 業者開心忙翻了

影／岳明小帆手結束2天馬祖戰地之旅 馬祖海巡戒護前往金門

保存戰地標語建物歷史 馬祖青年自學仿舊油漆

相關新聞

槍、彈製化紙紮都能做 屏東再產28名「大店長」

屏東縣政府所開辦的「大店長」系列課程，已邁入第6年，目前已培育163名屏東在地青年創業家穩定發展。本次「大店長」課程，共...

整頓高雄治安 新警局長提出3工作方向

新任高市警察局長劉柏良今天到高市議會進行市政總質詢，被問到對整頓高雄治安的想法，劉柏良列出3個工作方向，包括加強訓練，提...

吸引路邊攤商進駐市場 楊明州：會先把市場整頓好

許多高雄市公有零售市場有閒置攤位，國民黨高雄市議員蔡武宏今質詢時說，市府應該要積極活化，並鼓勵路面攤商進駐，發展市場特色...

夫妻退休種「ND」檸檬　成功在疫情與價格戰中突圍

李紘基（64歲）從教職退休後，返回萬丹與妻子林卉淳一同種植檸檬，只用7分地檸檬田，申請產銷履歷驗證、草生栽培管理、無農藥...

寺廟巡禮／金獅湖保安宮 拱橋相連社區

高雄市三民區金獅湖畔的保安宮香火鼎盛，每逢選舉，政治人物常來參拜。廟方附設的文化大樓常辦書香活動，也設喜宴場地，很多新人...

荷松總會長交接 蔡總統出席

中華民國後備憲兵荷松總會長昨天交接，蔡英文總統、高雄代理市長楊明州出席，新任第八屆總會長謝慶堂出身高雄，是中藥貿易商，長...

AI降溫防曬傷 他種出冠軍紅龍果

天氣炎熱，紅龍果葉片容易曬傷，嚴重可能造成植株枯死。屏東萬丹鄉44歲果農洪兆濡善用AI智慧溫控系統，結合溫度、濕度及日照...

拚觀光！ 網紅慢遊「高雄後花園」

後疫情時期，高雄市政府加大拚觀光財力道，新聞局找台日混血YouTuber「撒醬Sachiko」帶路，讓外界看到不一樣的東...

高雄物產館「mini農田」 推食農教育簡單耕食能力

高雄市農業局在高雄物產館蓮潭旗艦店，設置城市迷你農田區，模擬學習農民農作種植，透過「mini農田」將農業的多樣性推薦給民...

「蒙娜麗莎」虛擬實境秀移師高雄 民眾可免費觀賞

蒐藏於法國羅浮宮的世界知名畫作「蒙娜麗莎」，每日吸引約2萬遊客前往一窺，但長年置於德農館玻璃櫃中不曾離開。高雄市經發局與...

全中運搶商機 早午餐業者將贈餐券為屏東選手加油

源自屏東的知名早午餐連鎖品牌「漫時光」 今天宣布，將贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」，並呼籲各界拋磚引玉，爲參賽...

從科技到農業 萬丹果農以AI科技栽種第一名紅龍果

萬丹果農洪兆濡（44歲）從科技業返鄉務農，由於種植方式與父親的作法不同，因此，獨自租地種紅龍果，並採用AI智慧溫控系統，...

熱門新聞

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

打造台中巨蛋團隊成形！東京巨蛋隈研吾攜手台灣九典

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

觀光局小鎮漫遊護照2.0 頭屋名列30經典山城小鎮

中捷綠線年底通車 藍線動起來

平交道黃網線違停檢舉暴增 機車罰1.5萬、汽車3.4萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。