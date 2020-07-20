結紮計畫減少馬祖野貓 有效控制增長速度

馬祖各島為封閉性島嶼生態，為建立人類與野貓共生的友善島嶼，馬祖結紮計畫發起人吳喬安第4年進行馬祖街貓絕育手術（TNR），至今已結紮馬祖318隻貓。

馬祖結紮計畫發起人吳喬安表示，街貓過多將干擾人的生活和當地物種，馬祖是封閉型島嶼，只進不出，對生態環境的影響力大，為了要幫助流浪貓和其他物種達到生態平衡，希望以人道方式減少流浪貓數量，藉絕育手術控制流浪動物的增長速度。

現居台中的吳喬安開始關注馬祖的緣由，表示是看到網友拍攝大量流浪貓的照片，因此聯絡愛寶動物醫院院長謝旻莉共同調查，因誘捕到太多貓，所以首次來就結紮26隻，並歷時4年募款來南竿進行結紮計畫，每次募集所需費用約新台幣9萬元，7月利用3天結紮83隻貓，帶領6名志工、醫療團2名獸醫與4名醫助共同參與。

吳喬安表示，105年利用生物行為學進行貓點調查，計算南竿約1200多隻街貓。當時的南竿總人口數為1萬2531人，貓與人的比例近1比10，但4年下來控制有成，以仁愛村為例，當初約38至45隻貓，第1年結紮14隻貓，每年都會再進行貓點跟村訪詢問，到今年只有4隻新貓。

馬祖早期解決流浪動物就是捕捉收容，野貓也可能誤食毒亡。吳喬安救援的方式就是加速TNR，並持續追蹤及控管，同時加強宣導不棄養的觀念，不僅做街貓結紮手術，也連結連江縣產業發展處的資源，並經營臉書（Facebook）貓天堂粉絲專頁，發展對台灣流浪動物的救援及中途，希望建立人類、動物與貓共生的島嶼。（編輯：李錫璋）1070720